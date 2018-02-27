〈中部〉去年溢繳汽機車燃料費 今年可抵繳

2018-02-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏澎東地區去年有一萬六千多名車主溢繳汽機車燃料費，總計高達二千多萬元，竟有一半車主未兌領，成為冤大頭，公路總局七月推動抵繳上路，去年溢繳抵繳今年費用，以維護車主權益。

根據高雄監理單位統計，高屏澎東地區汽機車超過三百萬輛，每年七月開徵汽機車燃料費（簡稱汽燃費）大約七十億元，機車金額從三百元到二千多元，汽柴油車從一千二百多元至一萬五千多元。

去年1.6萬車主溢繳 半數未兌領

監理所表示，去年高屏澎東有一萬六千多名車主溢繳汽燃費，總金額高達二千一百多萬元，已兌領大約八千八百多人，兌領總金額一千多萬元，尚有一半車主未兌領，尤以機車金額少為大宗。

監理所指出，車主溢繳汽燃費，主動掛號郵寄退費憑單給車主，只要持單上銀行兌領，退費直接存入帳戶，卻發現超過一成車主未住在車籍地，或因搬家未變更地址，造成退費憑單被退回。

監理所指出，許多車主未辦理自動轉帳扣繳，自己繳了一次錢，家人又繳了一次，重複繳款渾然不知；還有車主收到退費憑單，卻因工作太忙，放到忘記兌領。

監理所指出，今年七月將開徵汽燃費，將去年溢繳費用，改推抵繳今年費用，但限定須為同一名車主，可抵繳名下汽、機車，若車主名下車輛全過戶，仍需憑單才能退費。

監理所建議民眾辦理自動轉帳扣繳，將可避免溢繳狀況，尤其一旦車子過戶，帳戶也會自動停止扣款，完全不用擔心溢繳；退費憑單超過三個月逾期，只要更換新單就能兌領，不影響民眾權益。