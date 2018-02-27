〈中部〉市府人事異動 楊明州升任副市長

2018-02-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨發佈人事令，新任副市長楊明州、秘書長趙建喬、工務局長蔡長展、勞工局長李煥熏、水利局代理局長韓榮華，除勞工局長，另四位皆是市府工務團隊大將。

勞工局長鄭素玲 中央延攬

此外，熟悉勞工業務的勞工局長鄭素玲，被延攬擔任勞動部長辦公室主任，讓高市府團隊被借將名單再增一席；鄭素玲表示，會盡力協助部長推動勞工相關政策，也要感謝市長陳菊栽培。

新任副市長楊明州現為秘書長，成功大學土木碩士，歷任工務局工程科長、建管處長、養工處長、工務局副局長、局長、市長室參事，工程專業背景與行政歷練完整豐富。

新任秘書長 趙建喬接任

新任秘書長趙建喬現任工務局長，歷任工務局副總工程司、養工處長；新任工務局長蔡長展，成功大學土木工程博士，現職水利局長，曾任原高縣府水利局副局長、高市府水利局專委、總工程司、副局長；勞工局長李煥熏曾任勞工局專委、主任秘書、副局長、代理局長等職。

5位新人事 4人屬工務團隊

包括水利局代理局長的五位新人事，有四人屬工務團隊，此番職務調整被視為獲陳菊肯定、倚重。

市長陳菊則表示，市府秉持審慎態度進行派任，新任人選兼具專業知識與行政資歷，在市府團隊長期服務歷練，熟稔團隊價值與城市發展脈絡，期盼新任人選發揮所長，以提供最佳的市政服務。