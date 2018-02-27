〈中部〉小提燈預算 市府研議提前一年編

2018-02-27

避免重蹈今年來不及製作覆轍

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度總預算卡關，導致中台灣元宵燈會來不及製作小提燈；觀旅局長陳盛山廿六日在市議會專案報告元宵燈會籌辦情形，國民黨議員罵翻天，民進黨議員則建議在前一年度編列燈會預算，避免今年的情形再發生。對此，市長林佳龍表示，既然有改革建議，或許可考慮燈會預算提前編列。

台中市今年度總預算至今仍未通過，市議會臨時會今將進行總預算案第二、三讀會，而針對預算未完成審議，導致燈會無法發放小提燈，議會要求市府昨進行燈會籌辦情形專案報告。

國民黨議員李中、黃馨慧、朱暖英、張廖乃綸、楊正中等都表示，去年燈會預算兩千九百五十萬元，今年預算三千八百萬元，就算議會政黨協商要刪四百萬元，還有三千四百萬元，且去年及今年都是雙燈區，燈會與小提燈標案也已決標，為何燈會可以舉辦、小提燈卻來不及製作？

國民黨議員張瀞分、李榮鴻則說，總預算沒過，林佳龍過年照樣發小紅包與春聯，花博卡計畫被議會退回也照樣發包，唯獨小提燈不能做，分明是政治操作。

林佳龍解釋，自前市長胡志強時代，市長小紅包與春聯都使用前一年度預算製作，意即今年小紅包是用去年度預算製作，所以不受預算未審議完成影響，這與小提燈用當年度預算不一樣。

陳盛山指出，他從頭到尾沒說過因議會刪預算而不能做小提燈，而是法定預算程序未完成，壓縮小提燈製作期程，在上次臨時會一月十六日結束時，觀旅局與廠商協調，確認來不及在過年前製作完成廿萬個小提燈。

民進黨議員邱素貞則建議，燈會預算可仿效市長小紅包，提前一年編列，如此不但可讓燈會更妥善規劃發包施作，也避免再發生今年無法發小提燈的情形。

林佳龍對此表示，預算未通過，他是最大受害者，既然大家有改革建議，或許未來可考慮提前一年編列燈會預算，但也盼今年總預算能順利通過。

陳盛山表示，燈會預算若在前一年度編列，年底完成決標、簽約，並辦理預算保留，預算就可跨年度執行，他在擔任高雄市政府觀光局長時就是如此辦理。