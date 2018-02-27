〈中部〉迎接花博 城市入口景觀亮起來

2018-02-27

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接台中花博，建設局啟動城市入口景觀改造工程，挑選花博展區外四處亮點及六處道路節點進行景觀改善，利用觀葉性灌木與現有植栽多色搭配，營造花團錦簇之感。目前后里展區附近的后里交流道槽化島已完成改善，其餘工程預計今年年中可陸續完成。

台中花博將於十一月三日開幕，為打造城市花海，建設局除了在八個行政區開闢具在地特色的小花海，也自去年十二月起啟動「花園城市運動計畫—城市入口景觀改造工程」，挑選十處位於后里、外埔及豐原三大展區附近的重要城市入口，同樣結合當地特色進行景觀設計。

這十處地點分別在后里火車站、清泉崗機場、大雅交流道、國道四號三豐路匝道口橋下空間、后科路一段、后里交流道、外埔展區的縣道一三二線、豐原火車站、豐原大道七段及神岡豐原交流道。

后里交流道槽化島種出同心圓

其中，后里交流道的槽化島為花博后里展區門戶節點，設計上選用觀葉性灌木與現有植栽搭配，並以複層方式種植，搭配同心圓層次，創造花團錦簇的視覺效果，工程已經完工。

清泉崗機場旁綠地植栽排鳳尾

另外，建設局表示，大雅交流道鄰近中科，因此以「科技感」為設計主軸，植栽採積木塊狀方式種植，並搭配深紅、深黃、深綠等色植栽，相當醒目；清泉崗機場旁的綠地則因有大型地標「有鳳來儀」，植栽排列方式類似鳳尾。

后里火車站內將設置綠籬

最特別的是后里火車站，因缺乏腹地，改在火車站內設置綠籬，並將植栽排成花卉圖樣，花博展期間還會更換數次植栽，帶給民眾不同的視覺享受。

建設局長黃玉霖表示，這十處地點都是通往花博展區的要道或進入台中的門戶，希望讓遊客一進入台中，就能感受到花博氛圍，景觀改善工程預算共一千七百九十萬元，工期計六個月，年中完成所有工程。