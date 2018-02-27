〈中部〉二七部隊抗暴 98歲鍾逸人見證歷史

2018-02-27

籲導正歷史 再談轉型正義

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二二八事件爆發時，中部有一支以青年學生為主力的武裝民兵部隊，史稱「二七部隊」，部隊長鍾逸人今年已九十八歲，作為歷史的見證人，他接受本報專訪說，二二八事件造成族群對立，許多台灣菁英被殺害，但事件的加害者後來卻升官晉爵，首謀的蔣介石更被稱為「一代偉人」，致使歷史真相長期被扭曲，讓青年學子的價值觀錯亂，歷史若不被導正，國家如何談「轉型正義」？

鍾逸人年輕時曾擔任「和平日報」記者，目睹國民黨政府來台的腐敗事端，二二八事件發生後，他與中部地區好友共組「二七部隊」對抗國民黨軍隊，並被推為部隊長，最後在南投埔里兵敗被俘，入獄十七年，成為參與二二八抗暴的見證人。

他說，當時政府失能，一切都是國民黨先用武力鎮壓台灣人，逼得台人不得不反抗，蔣介石是二二八事件的元凶，陳儀和彭孟緝等人都是在執行他的命令，但後來的教科書中還稱呼其為「一代偉人、民族救星」，這就是台灣「轉型正義」無法到位的關鍵原因。

出獄後的鍾逸人從事綠藻事業，做得有聲有色。他說，國民黨一直派特務監視他，讓他不敢對身邊任何人發表政治看法，後來作家李喬來找他，並強調「你就是歷史的見證，不能不吭聲！」他才開始寫書，控訴國民黨的專制腐敗，也寫下台灣人面對強權的悲哀。

鍾逸人說，有被害人當然也有加害人，揪出加害人，並予以定罪，這不是「冤冤相報何時了」，而是告訴後代子孫，別犯同樣的錯誤，德國處理納粹以及韓國處理光州事件的經驗，值得台灣效法，但台灣仍有許多威權「遺孽」做怪，讓「轉型正義」之路走得坎坷。

紀念二二八戰友 著書不輟

鍾逸人現居彰化縣北斗鎮，平時深居簡出，卻關心台灣的政治發展，與獨派（台獨聯盟）人士保持友好關係。他已完成「辛酸六十年」三部曲著作，為紀念二二八事件的戰友，二○一二年又開始提筆寫「此心不沉」， 象徵他對台灣這片土地、人民的情感。