〈中部〉埔里大坪頂遭亂倒垃圾 恐污染水源

2018-02-27

300公尺產業道路發現4處

〔記者佟振國／南投報導〕個人造業卻是眾人擔！南投縣埔里鎮合成里大坪頂水流東產業道路，最近遭人傾倒大量廢棄物，短短三百公尺就有四處，污水流入水流東野溪，危及下游向善里農業灌溉，也污染大坪頂民生用水，公所清潔隊初步從成堆垃圾中發現當地居民相關個資，將通知要求說明，並依廢棄物清理法究辦。

埔里鎮合成里大坪頂壽山尾的一處國有財產署出租造林地，去年十一月底被發現遭傾倒大量農業廢棄物及一般家庭垃圾，已影響下方一新里的民生、農業灌溉用水，目前路旁已架起隔網防堵，但沒公德心民眾又在水流東野溪上游產業道路旁傾倒垃圾。

鎮代潘英輝接獲民眾陳情，昨會同公所清潔隊長黃木良、向善里長賴志成等人會勘，發現約三百公尺路段有四處大型傾倒點，有大量的百香果殼、廢棄農業資材、一般家庭垃圾及廢棄家具等，賴志成憂心指出，傾倒垃圾的下方就是水流東野溪，也是向善里農業灌溉與民生重要水源，直接把垃圾往下倒，真的很沒公德心。

已掌握當地居民個資

眾人忍著惡臭，從路旁垃圾中翻找蛛絲馬跡，初步發現當地居民姓名、住址、聯絡電話等資料，清潔隊將根據相關個資，公文通知當事人前來說明，可依廢棄物清理法開罰最高六千元及要求清除。

潘英輝說，大坪頂的民生用水也取自水流東野溪，個人造業卻要眾人承擔，實在說不過去，除要求公所清潔隊、縣府環保局嚴辦亂倒垃圾者，清潔隊也根據衛星定位確認土地所有權人，要求負起管理維護之責。