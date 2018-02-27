〈中部〉無雨也淹 斗六火車站地下道被譏下水道

2018-02-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕使用率不高的斗六火車站人行地下道，過去常被街友當過夜臨時處所，現在沒下雨也淹水；縣府工務處表示，已派員搶修，未來會配合後火車站轉運站的設置，把地下道納入整體規劃。

縣府︰納轉運站整體規劃

「一個每天都淹水的地下道，不管晴雨，不分日夜。」斗六火車站人行地下道是網友眼中很離譜的地下道，不但下雨時會淹水，沒下雨也淹水，還有網友笑稱︰「治標不治本，沒有用，改下水道了。」「抓魚來放」。

使用率低 民眾建議廢除

因為地下道問題不斷，往來民眾多走車站大廳，不走地下道，也有民眾認為，既然使用率不高又是治安死角，且從火車站就能往來前後站，為何不比照其他縣市把地下道封了。

一度街友群聚 衍生髒亂

斗六市公所表示，火車站地下道使用率不高，過去一度街友群聚，甚至隨地大小便，公所還出動水車清洗，請警方協助驅離街友，現在則常因設備故障造成淹水，民眾如強行通過，鞋子很難不弄濕，令人頭痛。

縣府工務處長彭子程表示，地下道前後各有一部抽水馬達，因其中一部故障造成積水，已派員維修，會加強巡視；由於火車站地下道是往來前後站重要通道，雖然使用率不高，仍需保留維護，如發生積水或特別狀況也請民眾通報，會立即派員處理。

彭子程表示，後火車站即將興建公車轉運站，未來會將該地下道的設施、照明、排水納入整體規劃，地下道狀況就可以改善。