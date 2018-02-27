〈中部〉看問題》無法確保行車安全 如何推向國際

2018-02-27

記者曾迺強、陳璟民／特稿

阿里山森林鐵路是國寶級的活鐵道，今年宛如遇到瘟神，兩個月脫軌四次，危及乘客安全，營運管理水準大受質疑，更使官民各界推動登錄森鐵為世界文化遺產的前景難以樂觀，主管機關林務局與代為營運的台灣鐵路管理局都難辭其咎。

公元一九一二年通車的阿里山森鐵有多項世界第一，如亞洲海拔最高的窄軌高山鐵路、全世界最複雜的同心圓螺旋線（獨立山三迴旋）等，從林業發展、自然、觀光、鐵道文史等角度來看，都是國寶級資產，只是森鐵先天易受天災侵襲，後天歷經多次易手經營，波折重重。

阿里山森鐵原屬林務局，由嘉義林管處營管，因曾發生嚴重翻車傷亡，中央政府決改由台鐵局接手營運，台鐵森林鐵路管理處以鐵路專業重訂標準作業程序，改善鐵道設施及沿線的邊坡、橋樑、隧道等，每年也在林務局「林務發展及造林基金」項下編列逾三．五億元養護。

不過，今年還不到兩個月，平日僅一列次、假日三列次的小火車，卻在良好的天候下頻傳脫軌意外，事發時段、路段都在下午下行的獨立山至竹崎之間，令人匪夷所思。

事後調查肇因，所謂枕木腐朽、鋼軌支撐力不足、輪軸間距異常等，恐怕只是表象，相關單位與人員的心態鬆散、做事不實，才是癥結所在，造成民眾憂心忡忡，處在「不知道何時又要出事」的不確定感中，誰還敢來體驗？

森鐵將於七月回歸林務局經營，森鐵處、林管處應聯手慎重其事地全面檢整，重建行車安全，攬回民眾信賴與搭乘意願，否則奢想登錄世遺。