〈中部〉森鐵今年4度脫軌 停駛2週大檢修

2018-02-27

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕阿里山森林鐵路小火車前天發生今年第四度脫軌意外，台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處決定本線（嘉義至十字路間）昨起停駛檢修，三月十二日復駛；台灣鐵道暨國土規劃學會常務理事吳易翰建議，森鐵應改用使用年限較長的PC（混凝土）枕與增設自動遮斷器，減少事故機率。

專家︰枕木與遮斷器待改善

吳易翰說，林務局堅持森鐵是文化資產保存法認定的文化景觀，為保持原汁原味，要求軌線枕木維持木製，只是「在火車上哪能看得到枕木」？山區潮濕的環境易使木頭腐朽，道班人員倘若不察，未及時抽換腐木，鋼軌受力不均，易造成列車出軌。

嘉義林管處副處長李定忠回應，經與嘉縣文資審議委員會協議，可在嘉義至奮起湖段的非站區路段，使用年限較長的PC枕，正由台鐵森鐵處提出改善路段，再由林管處發包施作；嘉義站至竹崎站正在鋪設光纖線路，讓站區即時監看平交道狀況，已選定八個平交道加裝自動遮斷桿，今年底前完工。

1500名遊客被迫取消行程

森鐵處營運組長簡信立說，元月十八日事故是試運轉的新車廂輪軸間距異常所致，元月廿三日事故是平交道枕木腐壞、鋼軌支撐力不足，本月廿四日獨立山出軌初判是車輛問題，前天事故原因待調查；他坦言，四次事故都在竹崎站至獨立山站間，研判是山區多雨、路基鬆軟，導致維護不易，已通報道班人員落實保養與巡檢。

森鐵這次停駛期間，約一千五百名遊客被迫取消行程，奮起湖老街店家反映，少了搭小火車遊客，商圈將相對冷清；糕餅業者劉家榮說，人潮減少約二成，但受益石棹地區山櫻花盛開，仍有遊客順道至老街遊賞。