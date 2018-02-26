〈南部〉張燦鍙：二二八是台灣獨立運動起點

2018-02-26

正名、制憲、加入聯合國 須持續推動

〔記者王俊忠／台南報導〕二二八紀念日將屆，前台南市長張燦鍙對此案指出，台灣政府固然已對二二八案件真相還原及追思做了一些事，但還不夠，近日出爐的美國檔案揭密還有一千多位未被提過的受難者，加害者部分也有待全面清查。此外，二二八之前台灣人民對中國懷有祖國情結；二二八後祖國情結破滅，這事件可說是台灣獨立運動的起點，但獨立運動到現在未竟全功，可以從台灣正名、制憲及加入國際組織（如聯合國）等面向持續推動。

張燦鍙表示，七十一年前的二二八事件，蔣介石、陳儀被指是元凶，近日美國檔案揭密說，有上千名未被提過的受難者，也有受難者家屬質疑到目前不知道父親怎麼死的？此案究竟有多少人受難？加害者主犯與共犯等案情釐清，這些到目前為止，真相還不清楚，國家檔案應調查清楚後全面公開，唯有真相清楚才能真正和解。

這位前全美台灣獨立聯盟主席的前南市長以過去南非白人迫害黑人事件為例，當年南非一位宗教家TUTU主教主張成立真相和解委員會，查明真相後，取得兩族群和解，TUTU主教也獲得諾貝爾和平獎。

張燦鍙進一步指出，二二八事件發生前，台灣人對日本戰敗、接管台灣的國民政府起初懷有嚮往的「祖國情結」；二二八後，台灣人認清這個國民政府不能依靠，展開獨立運動，有台灣人寫信給聯合國，希望支持台灣自治自決，事實上，二次世界大戰後有許多國家自決獨立，台灣為何不能？

張燦鍙說，我國政府已有機密檔案解密指出，當時省主席陳誠曾寫信給蔣介石說，「以台灣作為反攻復國基地」；蔣介石回文指，「台灣不是代管的嗎？」美國也有檔案指台灣不屬於中國，這些都佐證台灣不隸屬於中國，直到如今，台灣事實上已是主權獨立的國家，未來要力求國家正常化，可多與一些有民主、法治、人權普世價值的國家維持友好關係。