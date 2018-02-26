〈南部〉東山佛祖回駕 古香路火把護送

2018-02-26

傳承百年 列入國定民俗活動

〔記者王涵平／東山報導〕傳承百年，列入國定民俗活動「東山迎佛祖」，大批信眾前夜至碧雲寺迎佛祖回駕，昨晨起各地陣頭加入遶境行列，東山湧入人潮，正二媽入夜返回碧軒寺安座。

「東山迎佛祖」為碧軒寺觀音佛祖（正二媽）於農曆十二月廿三日返回關子嶺碧雲寺，正月初九晚間回駕，代理市長李孟諺前晚至碧雲寺恭送觀音佛祖起駕，大批信眾持火把沿著古香路護送，昨日清晨進入平地，來自各地的陣頭陸續接駕加入遶境行列，適逢週休假期，東山街頭人車湧入，白河分局派出大批警力交管紓解交通。

白天陣頭接力遶境 熱鬧滾滾

「東山迎佛祖」源於張丙之亂，火山碧雲寺遭戰亂波及焚毀。西元一八四四年，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」到東山搭建便房安奉，由當時東山鄉境十六村和白河鎮四里等庄民共同集資興建碧軒寺，稱碧雲寺為「祖家」，每年農曆年前返碧雲寺過年，正月初九返回東山碧軒寺，往返路線為現在的古香路。

觀音佛祖自碧雲寺回駕適逢週休假期，前晚深夜十一點廿二分，李孟諺與南市議長賴美惠點燃聖火，恭迎觀音佛祖登轎安座，隨後恭送「正二媽」觀音佛祖起駕，千餘信眾持火把在山門外等候隨行下山。

昨日清晨離開山區後，觀音佛祖遶境行經多處駐駕，讓信徒鑽轎腳，來自各地的陣頭，陸續前往碧軒寺進香，李孟諺表示，東山迎佛祖傳承百年，大家手持火把誠心護送，觀音佛祖一定能感受到，庇佑大家身體健康、萬事如意。