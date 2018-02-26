〈南部〉「紅標」跑馬拉松 選手︰空氣還不錯

2018-02-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄國際馬拉松吸引二萬一千多名跑者競逐，市區氣溫約廿二至廿四度，空污AQI指數為紅標，國內外跑者稱市標八五大樓受空污影響，略微朦朧，但感覺整體空氣還算不錯。

二○一八高雄MIZUNO國際馬拉松昨天六點廿分陸續起跑，全馬（四十二．一九五公里）、超半馬（廿五公里）及休閒組（五公里）跑者從國家體育場蜂擁而出，賽程經過市區主要幹道、愛河、蓮池潭及蚵仔寮漁港，有街景、河景及港景。

中鋼、中油、台電等部分機組停俥或降載三天，盼降低空污，不過，環保署AQI（空氣品質）指數多為紅標，超半馬女跑者姚雯琇完賽後表示，八五大樓看來有點濛濛的，整體空氣還算不錯，跑過加拿大及台北，相較之下，高雄是名副其實城市馬拉松。

超馬第一名選手肯亞Kimutai完賽成績二小時十七分四十秒，Kimutai也是二○一六年高雄馬拉松冠軍；而超半馬第一名為肯亞Ndolo，完賽成績一小時廿二分五十一秒，首次來台比賽的Ndolo說，第一次到台灣，空氣、環境很棒，感到很開心。

日本札幌市女選手藤澤舞獲得全馬第四名佳績。藤澤舞說，北海道氣溫零下十度，「來到高雄感覺好熱啊，沿途聽到日語加油聲，很感動。」

本屆國外跑者來自卅三個國家地區共六九二人，前三名為香港、日本、菲律賓，人數較去年成長超過一倍。