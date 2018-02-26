〈南部〉空污基金增 將推公共電動自行車

2018-02-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空污基金年收入五億元全國最高，環保署七月將開徵粒狀污染物空污費，可再增加一．四億元，環保局全國首創五項補助外，今年將推公共電動自行車，將朝向委外經營模式，讓民眾搭乘大眾運輸多一項選擇，有助改善高雄空氣品質。

總計達6.4億 用於五項補助

環保局表示，空氣污染防制費自八十四年開徵，其中移動污染源全屬中央，固定污染源四成交由中央、六成撥予地方運用，高市每年空污基金收入五億元，環保署七月開徵粒狀污染物空污費，高市可增加一．四億元，總計可達六．四億元。

環保局以空污基金全國首創五項補助，包括高市燃燒設備改用低污染性氣體燃料補助辦法、高市餐飲攤商裝設空氣污染管末處理設備補助辦法，更優先推出二行程機車汰舊加碼補助等，二年汰舊十六萬五千多部機車，總計削減各類空污排放量超過五千噸。

環保局指出，近年空污基金大多用於移動式污染源，去年十二月更推出大眾運輸免費措施，光三個月就支出二．五億元，去年空污基金總支出六億元，總計削減氮氧化物相當於一．八座中油高雄煉油廠、揮發性有機物相當於七．九座中油高雄煉油廠、一氧化碳相當於三萬八千多棵樹一年的吸收量。

環保局說，高市今年增加粒狀污染物空污費一．四億元，除了彌補市府支出不足，將推公共電動自行車，朝向委外經營模式，由廠商提供車輛，且自負盈虧，環保局提供土地，僅收取權利金，將設於公共腳踏車旁，讓民眾選擇多元化。