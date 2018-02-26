〈南部〉史博館門廊補丁 隱藏228彈痕

2018-02-26

當年為市府 曾遭亂槍掃射

〔記者王榮祥／高雄報導〕殺人兇手為掩飾罪行常破壞現場，高雄市立歷史博物館一樓門廊外牆，卻意外留存七十一年前二二八事件中軍隊殘殺官民的「證據」﹗在一般人眼裡，這些只是數十處難看的補丁，補丁深處卻是遭亂槍掃射、彈痕累累的過往，是台灣史上最悲愴的印記之一。

高市史博館建於一九三九年，位於鹽埕區愛河畔，曾是日治時期高雄市役所與後來的高雄市政府舊址，現為市定古蹟兼博物館。

一九四七年二二八事件，高雄在三月三日被波及，高雄市政府、參議會、人民團體代表組成二二八事件委員會，試圖協助恢復秩序，三月六日前往壽山要塞司令部談判，卻當場遭逮捕、其中數人被槍決。

史博館根據多位學者調查資料指出，高雄要塞司令彭孟緝懷疑二二八背後是共產黨煽動，早準備以武力對付，在逮捕和談代表後，隨即下令軍隊下山，陸續對市政府、火車站、高雄中學展開攻擊，高雄因此成為二二八事件裡第一個遭軍事鎮壓的城市。

軍隊對機關、學校、民宅與民眾無情掃射，除導致大量死傷，並在許多建物外牆留下難以數計的彈痕；經過七十一年，多數建物或改建或補強，牆面創傷大半被抹去，也逐漸被忘記。

主體磁磚換新 外牆補丁處處

但前身為市政府的史博館，卻意外留存這批犯罪證據，在一樓門廊牆面上的數十處補丁，雖覆蓋住七十一年前的彈痕，卻因與牆面本體顏色的不協調，間接留住彈著位置，也呈現出「彈痕累累」的樣貌。

館方將評估設置現場解說

史博館表示，國民黨執政時整修過市府，建物主體磁磚全面換新，一樓門廊外牆非磁磚，處理結果處處補丁；現階段是透過館內展覽搭配現場導覽解說，讓民眾瞭解補丁背景，不少人都難以相信這麼多補丁竟是彈痕，未來可評估設置現場解說，相關措施則需經文資委員審議。

史博館研判，當時軍隊多朝人多的地方射擊，所以一樓門廊有較多彈痕，後來補丁除了美觀、多少也是想遮掩，結果還是遮不住歷史的傷痕。