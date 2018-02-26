〈南部〉客庄做福拜新丁 佳冬福廠組裝落成

2018-02-26

純木構140年歷史「活的博物館」

〔記者陳彥廷／屏東報導〕客家六堆地區從春節到元宵節會輪流「做福」祈求天公和伯公保祐，其中佳冬鄉六根庄（佳冬、六根兩村）近一個半世紀以來，每年都在三山國王廟前搭建純木構的「福廠」舉辦儀式，昨天見證佳冬人從出生到老的福廠組裝完成，堪稱「活的博物館」。

志工、耆老合力組裝

佳冬鄉全台唯一的木造「福廠」，已邁入第一百四十個年頭，雖尚未具文資身分，但每到元月初十，志工和耆老們就會聚集齊心合力組裝，凝聚庄頭向心力。

昨天一早，三山國王廟就湧進許多志工，魚貫扛出歷史悠久的老木板，再按著編號依序組裝完成，佔地約廿坪的福廠，主架構完全靠著木榫接合，據「廠誌」記載，六根庄在一八七八年（光緒四年）就有做福拜新丁儀式。

三山國王廟監事賴榮華說，採一九四片福州杉組裝的福廠已有一百四十年歷史，「做福拜新丁」儀式於農曆正月十一日由信眾推神轎、吹八音，請伯公們入福廠作鎮，庄內新生兒家庭帶來「新丁粄」入廠，傍晚爐主則宴請七十歲以上長者參加「食福」的老壽宴，晚間並設宴拜天公，農曆正月十二日拜完新丁後拆卸收納。

茄冬文史協會理事長楊景謀指出，「做福」是六堆客家人在年初時請神、祈求伯公庇佑平安豐收的的習俗，早年農業社會以男丁為經濟及抵禦外侮的主力，有新丁的家長帶來「新丁粄」向伯公祈求男丁健康長大，正月十二日由「新丁首」代表新丁們，以九獻禮祭拜伯公、三山國王及天公、媽祖等祈福答謝。

屏縣府表示，佳冬福廠是全台唯一的「活動式博物館」，將結合科技部「活的博物館」計畫，二月廿六日下午三時至七時，於廟前廣場蕭家祖屋前辦市集活動，晚間則有祭典儀式。