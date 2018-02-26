〈台北都會〉台北燈節點亮聖火台 回味美好世大運

2018-02-26

顧慮公安 葉片不會移動

〔記者周彥妤／台北報導〕為期九天的台北燈節，前天廿四日登場，昨邁入第二天，去年世大運聖火台昨晚六時於雙主場之一的北門廣場重出江湖，另搭配燈光秀演出，台北市長柯文哲、世大運女子舉重金牌選手郭婞淳、女籃銅牌選手楊晴、林育庭及韓雅恩，齊聚一堂觀賞，現場也吸引不少民眾駐足持手機拍攝。但外界發現，聖火台葉片不會移動，也無瓦斯引燃的聖火，與世大運不同，北市府則回應，顧慮公安且呼應燈節主題，才會改採燈光秀呈現，整體仍不失美感。

柯文哲致詞表示，去年台北舉辦世大運，大家團結在一起，廿五日重現世大運聖火台，也是為讓外界回憶選手的努力，並展現台灣精湛的工藝美學；就連世大運期間，自己也沒辦法近距離觀看聖火台，今年燈節有了重現機會，北門深具歷史意義，放置聖火台相當合適，將持續展至三月十六日。

柯也提到，除了謝謝各方企業贊助外，也很感謝許多無名英雄默默努力，如維持交通秩序的義交、維繫環境整潔的清潔人員，活動要辦得好，他們都是不可或缺的角色。

觀傳局指出，去年世大運聖火台以「For You For Youth」為題，點燃全台熱情，設計團隊「豪華朗機工」用火代表年輕活力及對未來的憧憬，搭配機械運動的造型及律動，同時象徵身心靈平衡、穩定而循環不息，是台灣團隊一手打造的機械時尚。

而今年燈節移至北門廣場的聖火台裝置，高七公尺、寬六．二公尺，以機械葉片為造型，同樣結合竹藝裝置及世大運開幕式樂曲，以數位燈光秀讓世大運聖火光榮再現，共使用一萬七千多個零件，均由台灣製造。設計數片金屬扇葉以火焰形象律動，亦有稻穗波動的意象，類似火焰向上燃燒的視覺感，同時代表「上升」，象徵不斷向上努力的精神；聖火裝置下方，則由享譽國際的竹藝家游文富設計竹編工藝和稻穗意象結合的藝術裝置，整體視覺由場邊一路往上延伸，最終匯聚於聖火，是台灣工藝與機械的結合。

不過，外界也發現，移到北門廣場的聖火台，未如世大運開幕時葉片會動，另也沒有實際或模擬的聖火出現。台北市副市長陳景峻受訪表示，聖火台葉片之所以不能動，主要是顧慮安全，怕會掉下來，聖火改用燈光而未用瓦斯，也是擔憂公安問題，但整體看來還是不會影響美感。觀傳局長陳思宇則在旁補充說，一方面也是為了配合燈節，因此採用燈光秀的方式呈現。

首次看聖火台 郭婞淳感動

出席活動的郭婞淳受訪提到，去年世大運期間，因舉重賽事時程較前面，而未親眼目睹聖火台，這次在燈節首次看到，非常感動，但郭也坦言，聖火台葉片無法動，確實有些可惜。

觀傳局表示，燈節舉辦期間（二月廿四日至三月四日），位於北門廣場的聖火台將於每晚六點卅分、七點卅分、八點卅分及九點廿二分，舉行燈光秀；燈節結束後，亦會加碼演出到三月十六日。

至於西門、北門雙主場展演區的展演時段，西門展演區為平日晚間七點至九點卅分，例假日則為晚上七時至十點，每卅分展演一次；而北門展演光雕區，平日晚間七點十五分至九點十五分，例假日則為晚上七點十五分至九點四五分，每卅分展演一次。