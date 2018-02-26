〈台北都會〉《追思228》邱斐顯：轉型正義 應追究加害者責任

2018-02-26

學者揭露真相 竟遭求償50億

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年是二二八事件七十一週年，二二八事件紀念基金會昨舉辦「一九八七：二二八平反運動卅年影像導讀」座談，主講人邱斐顯指出，應該加緊轉型正義的腳步，除了恢復受害者名譽，更應該追究加害者責任。她直言，德國等國家面對歷史錯誤都在追究誰該負責，台灣卻會因為揭露真相而面臨五十億元的求償，「台灣歷史有一天一定會等到天光，但二二八家屬卻往往看不到轉型正義的日頭（台語）。」

二二八事件紀念基金會耗時逾一年，編撰「二二八平反與轉型正義」一書，主要以口述訪談、資料編纂為主，收錄許多珍貴史料，去年十一月出版；該書訪談多位二二八相關重要人士，包含前總統陳水扁、前國史館長張炎憲、共生音樂節發起人藍士博等。

大稻埕孩子 感慨從小不知228

在昨天的座談會上，主講人、主編邱斐顯首先談到自己是大稻埕的孩子，老家距離二二八導火線「天馬茶房」僅一五○公尺，卻直到大學畢業後從事編輯工作，才接觸到二二八相關資料。她感慨作家李喬身為客家人，都可以為了探查二二八真相，多次從苗栗搭車到台北，她卻從小到大未曾聽聞家中長輩、鄰里談論過二二八。

邱斐顯提及，去年到綠島人權紀念公園參訪，遇到一位印尼華僑陳小姐，竟是二○一三年收到台灣政府通知，才得知在人生中缺席的父親，多年前就被槍決，陳小姐在綠島行結束後沒多久，也因病去世。

話鋒一轉，邱斐顯指出，這就是為什麼要積極做訪談、留存影音和口述資料，受難者已經凋零，現在連家屬第一代、第二代也漸漸逝去。

邱斐顯最後呼籲，要加緊轉型正義的腳步，追究加害者責任，例如學者陳儀深等人因撰寫「二二八事件政治責任歸屬研究報告」，指蔣介石是元凶，竟遭蔣家人控告誹謗，求償五十億元，雖然以不起訴結案，但其他國家如德國、韓國，面對歷史錯誤都在追究誰該負責任，在台灣卻會因此面臨訴訟，所以一定要加快腳步。

二二八國家紀念館二樓即起至四月底，舉辦「人民力量打破禁忌：二二八平反與轉型正義特展」，展出多項重要文物、影像及資料。