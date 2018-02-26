〈台北都會〉《專訪倖存者及受難者家屬》血淚已成過往 真相不容抹滅

2018-02-26

記者賴筱桐／專訪

「昔日的冤屈已說不清楚，但歷史的真相不容抹滅！」二二八受難者家屬、新北市二二八總會理事長洪顯詔感慨地說，許多台籍菁英當時被羅織罪名而喪命，無辜百姓也慘遭池魚之殃，死裡逃生的倖存者及受難者家屬都長期蒙受陰影，政府必須公布完整史料、還原史實，是非留給後人評斷，更希望類似悲劇不要再發生。

父親一去不返 洪顯詔連墓都沒得掃

洪顯詔輕撫父親生前的照片，忍不住紅了眼眶，他表示，父親洪金木在日治時代擔任刑警，住在基隆三沙灣，二二八發生後，街上到處是軍隊與老百姓的衝突，父親嘗試與軍方談判未果，眼見軍人蠻橫不講理，只好勸民眾快回家。

他說，那年他才三歲，聽長輩口述，父親返家後，十多名軍人衝入家中用刺刀敲破玻璃窗並拿槍瞄準他們，最後把父親抓走，軍人還把家中財物洗劫一空，父親從此一去不返，當時母親身懷六甲，他的弟弟成了遺腹子，他悲憤地說：「台灣的習俗是活要見人、死要見屍，但清明節連墳墓都沒得掃！」

遭誣陷受審問 曾仲影至今餘悸猶存

在二二八事件及後續的白色恐怖中，許多人被捕或被約談後就音訊全無，家屬連屍體都找不到，能夠活著回來的倖存者，成了珍貴的口述歷史者。

高齡九十七歲的曾仲影是台灣知名影視導演與流行音樂作曲家，當年也被雙手反綁、雙眼蒙住十一天，接受不人道的秘密審訊，他原本婉拒採訪，感嘆「不想再回憶傷口」，但在記者追問下，他點了一根菸，娓娓述說那段不堪的遭遇，至今仍餘悸猶存說：「現在想起來還是會發抖。」

曾仲影說，從廈門大學歷史系畢業後輾轉來台，民國三十五年考進台灣廣播電台擔任閩南語播音員，二二八事件時，行政長官陳儀向全國同胞廣播由他擔任翻譯，未料隔天就有軍人闖入電台，「請」他到警備總部談話，他途中跳車逃逸，被軍人連開數槍，子彈從左小腿擦過而受傷，他捲起褲管，手比著當時留下的傷疤。

曾仲影說，因雙手反綁、雙眼被黑布蒙住，心中充滿恐懼，審問時像狗一樣被拖著走，睡覺只能瑟縮牆角，夜晚全身發冷還得忍受腳傷，咬牙撐過十一天，「要不是年輕力壯，我早就死於非命了。」「我是被誣陷的！」曾仲影說，他被檢舉在廣播時陳述「國父孫中山的民生主義為共產主義」等言論，他極力否認，軍警也查無實證，但軍法仍冠以「妨礙秩序」罪名判刑兩年。

出獄後，曾仲影擔任歌舞劇團的小喇叭手，每到一個新地點就被警備總部約談，只好改名，後來從事作曲、作詞，擔任導演，對台灣近代影視文化發展，功不可沒。