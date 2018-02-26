〈台北都會〉《追思228》基隆228紀念碑 受難家屬︰應遷到港邊

2018-02-26

前言︰

今年是二二八事件七十一週年，基隆市在一九四七年三月八日曾發生「基隆港大屠殺」，釀成至少二千多人死亡；新北市雖無大規模的衝突，但清鄉及被搜捕、約談者也所在多有。

本報從今天起回顧當年發生於新北（昔日台北縣）、基隆的二二八史實，「錯誤可以被原諒，但歷史不容遺忘」，撫慰受難者及家屬的心靈，也祝禱歷史悲劇不再重演。

還原史實 不應放中正公園

〔記者林欣漢／基隆報導〕二二八事件中，基隆港在當年三月八日曾發生大屠殺，基隆市政府已連續四年在海洋廣場舉行追思活動，受難者家屬周振才表示，市府應把中正公園山上的二二八紀念碑遷移至基隆港邊，忠實還原歷史現場才有紀念的意義。

一九四七年的二二八事件導火線，源於在台北市發生的查緝私菸案，由於衝突蔓延各地，國民政府擔心失控，從中國調派廿一師由基隆港登陸展開武力鎮壓，根據受難者口述及史料記載，軍隊上岸後持機關槍胡亂掃射，基隆港、田寮河都浮屍遍野，海水、河水被鮮血染紅，從三月八日到十六日左右，至少二千多人死亡，史稱「基隆大屠殺」。

前基隆參議會副參議長楊阿壽當時被誣陷「鼓動搶米參加事變」，兒子楊國仁遭活活打死，楊阿壽的孫子周振才（從祖先的母姓）表示，基隆的二二八紀念碑位於中正公園海門天險前廣場，但這並非第一現場，紀念碑設在山上很奇怪。

設計抽象 碑體未表達事實

二二八事件後，全台各縣市陸續設立廿多座紀念碑，周振才說，各地的二二八紀念碑他都去過，但每座紀念碑都過於抽象，無法讓後人聯想二二八，「設計奇怪又不敢表達事實，根本不知道是什麼！」

「很多紀念碑連二二八三個字都不敢寫，難道做壞事還怕人知道嗎？」周振才不滿地說，紀念碑至少要與事實連結，例如呈現雙手被綑綁或遭鐵絲穿刺等意象，但海門天險的紀念碑看起來像蠟燭，和平島的紀念碑也只寫慰靈碑、沒寫二二八，很多事情都噤聲不敢做，家屬看了很無奈、很厭煩。

基隆市議員、基隆二二八關懷協會理事長游祥耀也說，在中正公園設立二二八紀念碑毫無意義，前民進黨籍基隆市長李進勇曾改到基隆港邊舉行二二八追思會，但繼任的國民黨籍市長又回到中正公園舉辦，市長林右昌上台後，再度重返基隆海洋廣場舉辦追思活動。

審慎決定 市長允廣納意見

游祥耀曾在質詢時建議市府，運用八億餘元「大基隆歷史場景再現計畫」，一併在基隆港邊設置二二八紀念碑；林右昌表示，二二八事件在基隆的歷史調查不會被遺漏，但紀念碑的形式及設置地點，還要廣納各界意見後再審慎決定。基隆市文化局副局長李添慶表示，紀念碑若要遷移到港邊，由於涉及文化資產，必須啟動前置調查作業，邀集文資委員會勘並和其他受難家屬討論。