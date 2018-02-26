〈北部〉花蓮地震最後2罹難者 移出

2018-02-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六地震，受損最慘的雲門翠堤大樓最後二名遺體昨天下午挖出，這對來自中國的夫婦丁文昌、何鳳華，被發現時二人肩並肩躺在床上。現場救難人員列隊陪走一段，慈濟志工也到場誦經，場面哀戚，家屬今到台灣處理後事。

花蓮六日深夜大地震共造成十七人死亡，住在雲門翠堤大樓漂亮生活旅店二○一號有丁文昌一家五口中國籍旅客，丁文昌的女兒丁守慧（四十歲）、女婿楊捷（三十九歲）及外孫楊浩然（十二歲）遺體在過年前先被挖出；而丁文昌（七十六歲）、其妻何鳳華（七十五歲）的遺體，救難人員從地板另一端重挖開口，在一根大樑下發現一隻右手，救難人員研判另一具遺體應該也在附近，不過，由於大樓結構危險，縣府取得家屬同意後，決定以大鋼牙拆除傾斜的大樓。

特搜隊人員為了保護遺體周全，十一日在二○一號房先以毛毯包裹已挖出的部份遺體，以木板將罹難遺體隔離保護起來，接著用紅色噴漆噴滿記號，最後房間四周拉上黃色封鎖線。

昨凌晨工作人員開挖到二○一號房上方時，發現紅色噴漆標記。林文瑞說，為避免遺體受損，手工小心翼翼處理土石，希望二人有尊嚴地走完最後一程，花了六個小時才把蓋在遺體上的大樑、土石清走，最後發現二人肩並肩躺在床上，研判在地震第一時間就被倒塌的三樓天花板及大樑壓死。