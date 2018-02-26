〈北部〉私有老舊建物 宜縣400件待補強

2018-02-26

〔記者游明金／宜蘭報導〕昨天又有地震，宜蘭、花蓮接連地震，震得人心惶惶，建築物耐震程度引起關切；宜蘭縣政府統計八十八年九二一大地震後，新建物耐震強度已有嚴格規範，但之前建築物確實是隱憂，除公部門持續補強，私人公寓、華廈與百貨商場，宜縣概估約四百棟建築有安全疑慮，縣府免費協助初評分析結構安全，但民眾擔心影響房價，接受度不高，去年申請僅廿七件。

縣政府建設處長林國民說，九二一大地震後，中央修訂建築法令，對於新建物耐震強度作嚴格規範，比較讓人擔心的是八十九年之前建物，此部分又分成公部門與私部門，公部門建築要分年分期辦理耐震評估與改善。

公部門尚有16件未完成補強

縣府統計，宜縣八十九年之前，公部門共有二百廿四件列管老舊建築物（不包括學校），經評估有五十四件需補強改善，迄今仍有十六件未完成，已陸續辦理中，至於學校是由教育部專案列管，分年分期編列經費補強。

林國民坦言，政府部門列管的建物，都已陸續完成補強或改善中，較無安全問題，讓人擔心的是私有建物，宜縣列管約四百件，兩年前台南大地震，內政部推出「安家固園」方案，免費為私人建築初評，若有安全問題需進一步詳評，看是否需要補強，但執行效果不佳。

他說，一旦初評、詳評有結構安全疑慮，住戶擔心影響房價，若要辦理補強所需經費不貲，對住戶是龐大負擔，這些都影響住戶改善意願，讓有些老建築成了「不定時炸彈」，政府曾考慮強制公布初評與詳評結果，但會嚴重衝擊房價，引起住戶極大反彈，最後不了了之。

建設處長建議中央強制修法

林國民建議，中央應強制修法，對百貨公司、賣場、旅館、醫院，若有安全疑慮應強制補強，也可針對老舊建物「快篩」，看建照、使照年代就可初步判斷，對於頭重腳輕的「軟腳蝦」建物要優先處理，若確認有安全問題，應告知管理委員會或屋主，一起討論補強方式。

縣府教育處表示，宜縣針對校園全面體檢，有一百一十六棟建築需要補強，迄今只剩十八棟未完成改善，其中十六棟今年會完成改善，另兩棟明年完成。