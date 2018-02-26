〈北部〉竹市棒球場將拆 球隊嘆無處比賽

2018-02-26

市府：會協調比賽場地

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立棒球場經市議會通過報廢，市府獲行政院前瞻基礎建設計畫六．一三五億元經費將重建，除棒球迷要忍受兩年沒中華職棒可觀賞，學校與棒球團體也苦嘆三級棒球每年多達兩百到四百場次的賽事，無場地可供比賽。

市府教育處體健科長李怡君表示，市立棒球場重建工程，預計年中評選完成後上網發包，會協調各棒球委員會針對比賽調整場地，度過兩年陣痛期。

啟用41年 議會通過報廢

已使用四十一年的新竹市立棒球場，除舉辦職棒賽事，也是新竹市三級棒球校際比賽或縣市比賽重要場地，但因市議會已同意報廢，球場無法再舉行比賽。

虎林難應付1年400場賽事

不少棒球團體及學校棒球隊感嘆，東園國小因操場整修無法比賽，頭前溪壘球場的場地則僅適合壘球或少棒賽，整個新竹市僅剩虎林棒球場適合三級棒球賽，要應付一年兩百到四百場次的比賽，負荷量過重，常要排隊才能有練習的時間，部分球隊只好到其他縣市移地訓練或利用校內場地練習或比賽。

他們認為市立棒球場雖是老球場，但場地狀況還堪用，球場內的紅土及各種設施也剛重新維護整理過，卻不能使用，眼睜睜看著場地荒廢，實在可惜。

市府教育處體健科表示，目前確實場地不足，已在另覓場地，希望再蓋一座像虎林棒球場的球場。無法開放市立棒球場供比賽，主要是安全考量，加上部分設施及座椅已拆走，要辦正式賽事恐怕不適合。