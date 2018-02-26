〈北部〉58歲老戲院最終回 200人送別「東聲」

2018-02-26

228最後一天放映 3月熄燈

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市的老戲院「東聲電影院」，陪伴在地人走過近一甲子的歲月，即將於三月正式熄燈。苗栗縣議員陳光軒昨天發起「老戲院復興運動─最終回」活動，以捐發票換電影票方式，讓苗栗人再次進場重溫回憶，也感謝老闆徐琳彬夫婦奉獻大半歲月，昨天吸引滿場兩百多人共襄盛舉，用滿場掌聲送別老戲院。

議員發起 重溫回憶

民國四十八年開業至今，是全苗栗唯二的老字號電影院，年過八旬的徐琳彬、湯松妹夫婦因年事已高，體力不堪負荷，今年初決定關閉這座陪伴許多人成長的老戲院，讓許多苗栗人大感不捨。

昨天在縣議員陳光軒號召下，「老戲院復興運動」正式走入最終回，兩百多個老戲迷再度走入戲院，坐在熟悉的位置上回憶起青春年少時光，隨著電影落幕，許多人也紅了眼眶，緊握徐琳彬、湯松妹老夫婦的雙手，感謝他們將電影工作當作志業，奉獻人生大半歲月。

電影落幕 許多人不捨

徐琳彬、湯松妹感嘆表示，隨著時代改變傳統戲院日漸凋零，再加上年事已高，不得已才收掉戲院，未來也不打算頂讓或轉租，只盼趁身體還行，夫婦攜手到處旅遊看看世界。

國立聯合大學語文傳播學系教授王幼華笑說，小時候就常打著爸爸名號跑戲院看「免錢」電影，耳濡目染之下也對傳播創作產生興趣。而東聲戲院錄台灣近代電影史的發展，如今將歇業，也是地方文化保存的一大損失。

陳光軒則說，非常敬佩徐琳彬夫婦堅持「就算只有一人進場也會做到最後」的精神，雖然有滿滿的不捨，但如今老夫婦終於能「退休」，也希望大家能用笑聲與掌聲，向陪伴大家多年的「老朋友」道別。

盼改為電影文史保存館

而地方文化人士也推出「再見．東聲老戲院」活動，在二月廿八日營業最後一天，以明信片寫下對戲院的感謝即可兌換電影票；另也有人期盼公部門能將戲院改成電影文史保存館，讓世世代代的苗栗人都能永遠記住這個充滿回憶的地方。