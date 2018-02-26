〈北部〉機捷3月起 首末班車調整

2018-02-26

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運即將於三月二日通車滿週年，桃園大眾捷運公司舉辦慶生活動，即日起至三月四日，民眾上臉書粉絲專頁完成指定步驟，就能抽iPhone X等獎品；另三月起機捷直達車、普通車的首、末班車發車時間都有調整。

桃捷公司表示，三月一日起機捷直達車、普通車行車時間調整，從A13機場第二航廈站發車的直達車首班車提前十五分鐘為上午五點五十七分、末班車延後十三分鐘到晚上十點五十五分，台北車站不變；A21環北站的首、末班車發車時間都提前二分鐘，分別為上午六點○五分、晚上十一點○五分，A1台北車站末班車發車時間提前一分鐘於晚上十一點○七分。

機捷週年慶活動，民眾只要到臉書「桃園大眾捷運Taoyuan Metro」粉絲專頁按讚，並觀看影片「機捷通車1週年，留言抽iPhone X」後留下指定文字即可抽獎，首獎是iPhone X 64G一支，另有咖啡手沖壺、電子鍋、電動牙刷等獎項。

此外，桃捷公司也發行「通車週年紀念對票禮盒」，內有紀念一日票二張、捷運車廂造型吊飾二只，限量一千五百套、每套七百元；紀念對票從三月三日起每日上午九點半到下午四點半在機捷A1台北車站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站販售，每人限購二套。