〈北部〉《桃園》北橫騎鐵馬賞櫻 推完騎認證

2018-02-26

〔記者李容萍／復興報導〕農曆春節剛過，復興區拉拉山地區各種櫻花已開滿山頭，各展嬌豔、「櫻」姿比美，與遼闊的拉拉山景致形成浪漫詩意的美景，賞櫻人潮也湧現，市府風景區管理處為推廣騎單車遊北橫賞春櫻，舉辦「北橫櫻花勇士完騎認證」，三月十八日前的六個週休假日，歡迎鐵馬族相約上山運動兼賞櫻。

風景區管理處長葉宗賦表示，今年北橫櫻花季受上一波寒流和神木區降雪影響，花苞生長速度約慢一週，目前紅色系列的山櫻花、八重櫻花況已進入尾聲，近日從中巴陵到上巴陵粉紅系列的吉野、昭和、富士、粉紅佳人等櫻花領風騷，且白色的霧社櫻及雪柳都已進入滿開，估計至三月四日前是賞櫻最佳時機，風管處也製作賞櫻地圖，於北橫櫻花季的活動官網提供民眾下載。

葉宗賦說，今年賞粉紅櫻花的地點除了北橫公路旁的比亞、高義部落，還有桃一一六線神木路中巴陵的谷點咖啡及櫻木花道，上巴陵的光明農場、龍泉居農場，以及上巴陵中心路上的嶺鎮農場、豐墅農場、恩愛農場等，花期會持續到三月十一日，而爺亨梯田的五月桃花（媽媽桃）及八重櫻也會續開迎賓，花況越來越熱鬧，遊客可把握機會上山踏青賞櫻花。

另外，風管處第五年辦理的「北橫櫻花勇士完騎認證」活動，十七日開騎以來累計已有三八五人完騎，參加挑戰的勇士可於頭寮經國紀念館繳交卅五元保險費、索取認證卡出發，至角板山驛站加蓋紀念章，最後到拉拉山遊客中心達陣，全程約四十三公里，可獲完騎證書和賞櫻好禮，三月三、四、十、十一日另與中華民國單車安全協會及各車隊合辦「專家領騎」活動，由ＫＨＳ單車學校校長謝正寬領騎，將提供保母車、飲水補給等服務，拉拉山獅子會也支持每發出一張完騎證就捐款一百元，做為拉拉山地區寒冬送暖基金，號召勇士騎車拚公益。