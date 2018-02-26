〈中部〉台中市228紀念碑 歷經8年有碑無文

2018-02-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕各縣市在解嚴之後，陸續豎立二二八事件紀念碑，但東區東峰公園的二二八事件紀念碑，卻長達八年「有碑無文」，直到威權恐懼逐漸散去，才得以填補碑文，不過，東峰公園跟二二八事件毫無關係，前「二七部隊」部隊長鍾逸人建議，已被列為歷史建築的市役所，曾是「台中市二二八事件處理委員會」辦公地點，可轉型為二二八事件紀念館。

台中市二二八紀念碑是下寬上窄的四方形柱體建築，四面有「二二八」字體圖形，碑文立於正面，台中市政府另於前年在紀念碑後方，豎立由詩人吳晟的新詩「與樹約定」，內容大意為過去行經陰暗歷史的二二八，現在迎接陽光溫暖的二二八，相約一起來種樹，扎根在台灣島嶼寬厚的土壤。

紀念碑雖豎立於東峰公園，這個公園與二二八事件卻無關係，鍾逸人說，在一九九五年前，他們爭取設立二二八事件紀念碑或紀念館，建議地點是市役所，主因是市役所曾為「台中市二二八事件處理委員會」辦公地點，具有代表性與歷史意義，當時市長林柏榕卻選在與二二八事件無關係的東峰公園，因此，他建議市役所可轉型為二二八事件紀念館。

台中市二二八紀念碑於東峰公園豎立至今，面臨諸多政治上的紛擾，去年就曾被人潑紅色油漆破壞，不過，最受人矚目的是長達八年「有碑無文」，比台北市二二八紀念碑豎立時歷經二年「有碑無文」更久。

1995年豎立 當時仍殘留威權恐懼

台中市二二八關懷協會理事長林耀呈說，紀念碑於一九九五年豎立後，兩黨對二二八事件仍有爭議，當時雖已解嚴，但社會上仍殘留威權政治的恐懼，該協會認為可以用還原歷史的中肯角度去書寫碑文，但仍有人用政治眼光去審視碑文，一直到胡志強擔任市長，認為既然要和解，就要用開放胸襟來撰寫碑文，碑文才得以於二○○三年完成。