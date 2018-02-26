〈中部〉57創意團隊踩街 梧棲燈節如嘉年華

2018-02-26

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲燈節及千人踩街鬧元宵活動昨天熱鬧登場，現場共有五十七個創意團隊踩街表演，包括重機隊伍、國標舞團、四代同堂家族的COSPLAY、清水高中的樂儀隊等，不分老少，大家熱情跳舞，宛如嘉年華，熱鬧滾滾。市長林佳龍出席觀賞參與隊伍表演，並表示明年將協助梧棲擴大辦理燈節，希望吸引更多人潮共襄盛舉，感受元宵熱鬧氣氛。

隊伍最後抵朝元宮 廟前輪番演出

梧棲燈節踩街活動是由梧棲朝元宮，結合五汊港發展協會、朝元人文推廣協會及台中市海線社區大學共同舉辦，參與隊伍在下午三點從梧棲國中出發踩街，行經梧棲區公所、文化路、居仁街、梧棲路，最後抵達朝元宮廟前，輪番上場表演。

市長林佳龍到朝元宮參拜媽祖後，特別贈送一尊媽祖銅像給廟方，由身兼朝元宮主委的尤碧鈴議員代表接受，以紀念百年媽祖會，林佳龍隨後並到廟前欣賞各隊的精彩演出。

梧棲明年擴大燈會 林佳龍允協助

林佳龍表示，梧棲辦理元宵燈會，讓在地過年氣氛特別好，市府明年將再協助梧棲擴大舉行燈會，並補助梧棲各里辦理手作親子燈籠競賽，一起熱鬧過元宵；他表示，位於台中港的三井Outlet Park將開幕，可帶來大量人潮，明年可把這些人潮也引進梧棲老街參加燈會，體驗熱鬧的傳統文化。

尤碧鈴表示，梧棲老街慶祝元宵的嘉年華會今年是第二年舉辦，共吸引五十七個隊伍參加，希望透過老中少大家的參與，帶動梧棲老街的繁榮，加上台中港的三井Outlet Park即將開幕，期待梧棲風華再現。