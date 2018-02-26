〈中部〉《南投》守護文化資產 竹山人入戲宣傳

2018-02-26

防空壕、穀亭畚 保存完整

〔記者劉濱銓／南投報導〕守護竹山防空壕、穀亭畚、三合院文化資產，地方與影視產業總動員！南投竹山鎮市區極具歷史意義的防空壕，以及中和里保存完整的穀亭畚農村文化，隨著時代變遷逐漸被人遺忘，但在地方民代與民間團體合作下，昨與知名導演尤瀧樹、製片導演劉蓮笙一起拍攝「文化覺醒」影片，由地方鄉親粉墨登場，親身演出屬於竹山人的故事，盼將珍貴豐富的文化資產，透過戲劇讓更多知道，藉此傳承、守護竹山文化。

影片透過歷史現場重建，在竹山警分局後方的戰情指揮所防空壕外，一群日本兵拿長槍揮趕民眾，驚慌的人們蜂擁躲進防空壕裡，在逃難的場景跑了無數趟，漸漸入戲的鄉親，才發現承載地方回憶的防空壕，原來故事這麼精彩。

透過影片推廣 盼文化傳承

劉蓮笙表示，台灣有許多亟待被保存的文化資產，尤其竹山鎮有防空壕、穀亭畚，以及七成仍被完整保留的三合院，其中的土角厝、竹管厝，都蘊藏先人的智慧，但卻鮮為人知，希望透過影片推廣、保存，甚至引進外界資源進駐，讓豐富文化永續傳承。

竹山鎮代陳玉鈴說，影片中有場民眾要敲毀穀亭畚的橋段，她也登場軋上一角，情節是上一輩認為早期農村穀倉已無利用價值，便想敲毀，但穀亭畚下窄上胖的設計，足以防止老鼠入侵，俗名又叫「氣死老鼠」，且外觀還塗上石灰，具有防蟲、防潮功能，這都是先人的智慧結晶，在戲中她便挺身制止，盼日後影片能推廣到各地，讓外界認識竹山文化，也讓竹山人以故鄉為榮。