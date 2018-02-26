〈中部〉《彰化》花壇收容所隱身山林 安置285隻流浪狗

2018-02-26

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣政府有意在溪州鄉興建「可愛動物園區」來收容流浪動物，卻遭當地民眾反對而無法動工，彰化市五十多歲周先生和四十多歲林先生，集結動保志工，在彰化縣花壇鄉岩竹村承租農地，蓋了一處流浪狗收容所，照顧二八五隻流浪狗，並由擁有獸醫師執照的縣議員林世賢，替這群流浪狗結紮節育，讓這群遭棄養、居無定所的毛小孩，重新擁有自己的「家」。

去年二月起，國內流浪動物零撲殺政策上路，因配套不足問題陸續浮現，人犬衝突時有所聞，愛狗的周先生不忍心人犬衝突不斷發生，八個多月前，他和任職警界的愛狗人士林先生共同找了動保團體志工，把承租而來的農地與工寮改裝成流浪狗收容所，陸續從山區東外環道路、市區巷弄帶回流浪狗安置在收容所。

收容所隱身在八卦山花壇鄉岩竹村山林間，遠離塵囂，距離彰化市東外環快速道路不遠，離民宅住家和農舍已有數公里之遠，收容所周圍用鐵皮當圍籬，讓狗兒與道路、民宅建築物隔離，互不干擾。

收容數量則從去年個位數，一路成長到今年三位數字，被安置的狗兒幼犬、成犬都有，甚至肢體殘缺、斷腿的狗兒也被安置在特別照顧區，與肢體正常犬隻隔離，以免遭同伴欺負。

林世賢說，收容所運作至今已經花了三○○多萬元，但相較於縣府擬花七○○○多萬元要蓋可愛動物園區安置流浪狗，算花得很省了。收容所目前完全沒有對外募款，出資者來自周先生、林先生和一群環保志工，收容所由專人每天煮食並餵食狗兒，幫狗兒洗澡，還施打疫苗與結紮，狗兒的活動空間相當寬敞。