〈中部〉《南投》草屯私人流浪狗場 環境惡劣如煉獄

2018-02-26

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕動物煉獄！南投縣草屯鎮一處私人狗場收容三百多隻流浪狗，遭愛狗民眾踢爆管理不善，環境髒亂，隨地驚見狗屍，縣府家畜疾病防治所派員兩度會勘，更見公母狗未分欄，任其交配繁殖，明顯飼養管理不當，祝姓負責人因案入監服刑，仍將依違反動物保護法究辦開罰，若未來法院判刑確定，飼主除了罰金與刑責，縣府也可裁處祝男終身不得養狗。

負責人因案入監 管理不當將開罰

陳姓民眾投訴表示，祝姓男子原本在苗栗、彰化等地設置狗場，因土地租金未付、管理不善、環境髒亂等問題遭踢爆，去年十月將狗場遷往草屯鎮雙冬里山茶巷內一處閒置農場，佔地約八百坪，收容安置二、三百隻流浪狗，先前的問題再度上演，引起愛狗民眾、團體關切。

狗屍肚破腸流 志工忍不住落淚

陳姓民眾廿一日赴狗場了解狀況，發現更加髒亂，已明顯涉及虐狗，向草屯分局報案，員警進入察看，更在狗場室內發現數具狗屍，有的肚破腸流尚未腐爛，有的死亡多時已成乾屍，濃烈屍臭令人作嘔，宛如煉獄的場景也讓志工忍不住落淚，怒批太不像話。

狗場的惡劣環境透過熱心民眾臉書直播，引起更多愛狗人士、團體前往關切，但流浪犬的數量龐大，地主也不願再續租土地，狗狗未來如何安置將成嚴重問題，場內甚至還有犬隻未結紮持續交配繁殖，生了不少幼犬。

陳姓民眾及台灣溫馨園區愛心貓狗協會理事長林品家憂心這群狗狗相關的結紮、醫療將是龐大的負擔，昨齊聲呼籲各地團體能夠合力收養這群狗狗，更希望政府單位拿出魄力嚴辦。

南投家畜疾病防治所實際清點狗場犬隻，共有三一七隻，暫將狗場責付盧姓男子管理，並限期改善環境，但昨天愛狗志工前往探視，環境還是髒亂，更有幼犬從破損圍籬內逃出，盧男無奈表示一人照顧狗場真的力有未逮，前天餵狗時也慘遭咬傷，昨天請朋友幫忙到場協助安全，要趕緊將圍籬修好。

家畜疾病防治所所長唐佳永表示，該狗場確實環境惡劣，除有腐敗狗屍，且公母狗未分欄，任其繁殖，明顯有飼養管理不當情形，將依違反動物保護法第五條規定裁罰祝姓負責人一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

至於該狗場是否有虐狗致死等涉及刑責行為，正積極蒐證，若證據明確，即將祝某移送地檢署偵辦，若將來判刑確定，縣府也可裁處祝某終身不得養狗。