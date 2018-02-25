〈南部〉校園共乘計程車 高大、高科大明實施

2018-02-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市的校園共乘計程車，受到學生好評，交通局昨宣布，二月二十六日開學日，校園共乘計程車將駛進高雄大學及高雄科技大學（第一校區），總計已達八校。

6校陸續上路 總計達8校

高雄市前年推出校園共乘計程車，包括義守大學、正修科大、樹德科大、輔英科大、高師大、高應大燕巢校區等六校，已陸續上路。

高雄市交通局統計，校園共乘計程車至今已服務超過一萬六千人次，目前每月搭乘達一千六百人次，成長最高達八十％。

有效減少學生汽機車事故

高雄市交通局長陳勁甫指出，自推出校園共乘計程車後，有效減少學生汽機車事故次數，A1（造成人員當場或24小時內死亡）、A2事故（造成人員受傷或超過24小時死亡）由一三八四六件降為八一九一件，交通局昨天宣布，二月二十六日開學日起，再新闢楠梓區校園共乘計程車服務路線，包含高雄大學及高雄科技大學（第一校區），提供學生便捷舒適又省錢的運輸管道。

以高雄大學到左營高鐵站為例，里程十點八公里，二人搭乘每人一四○元、三人搭乘每人九十五元、四人搭乘每人只需七十元。

另以高雄科技大學（第一校區）到楠梓火車站為例，里程三點五公里，二人搭乘每人六十五元、三人搭乘每人四十五元、四人搭乘每人只需三十五元。

楠梓區校園共乘（高雄大學與高雄科技大學）及輔英科技大學，都由中華衛星大車隊營運，相關問題可洽客服專線：07-725-8777，申訴專線：07-713-1000。