〈南部〉空氣品質一片紅 敏感族群留意

2018-02-25

國際馬拉松今開跑 網友憂心

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄空氣品質昨天紅爆了，監測站全部呈現對所有族群不健康的「紅害」等級，網友譏諷今天早上登場的高雄國際馬拉松，恐成為「史上最強的人體空氣清淨機」，市府表示會再檢討往後舉辦馬拉松時間。

受大陸冷氣團減弱影響，南部擴散條件差，尤其高雄的監測站如鳳山、大寮、前金、楠梓、仁武、前鎮、左營、小港等一片紅爆，根據環保署AQI空氣品質指標昨天中午十二點監測資料顯示，空氣品質指標都超過一五○的「紅害」等級，截至昨天傍晚情況依舊。

高雄市區從昨天早上開始呈現一片霧霾狀態，環保署則提醒，達到影響健康的紅害等級，敏感族群應留在室內，並減少體力消耗活動。

不過，二○一八高雄MIZUNO國際馬拉松，將於今天清晨開跑，共有二萬一千多名國內外跑者競逐，網友譏諷恐成為「史上最強的人體空氣清淨機」。

環局︰已要求大廠降載防污

高雄市環保局則強調，這幾天已要求中鋼、中油、台電等部份機組停俥或降載，台塑、長春石化等提高污染防制設備效率。

環團認為，大氣擴散條件惡劣，高市府應變措施效果有限，應檢討是否要在冬季舉辦馬拉松活動。

市府︰賽後檢討舉辦時間

高市府表示，高雄市議會去年底通過決議，率先全國各縣市，要求各級學校從今年起，不得在秋冬空氣污染嚴重時舉辦運動會，至於高雄國際馬拉松是否比照？或延後到三月或四月舉辦？將於今年比賽結束後檢討。