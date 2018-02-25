〈台北都會〉議長吳碧珠 傳不選議員

2018-02-25

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長、北市議員選舉國民黨有意角逐者眾，但已擔任五任台北市議長的黨籍資深議員、現任議長吳碧珠近日卻傳倦勤，考慮放棄連任議員。吳碧珠接受媒體訪問時未正面證實此事，僅答「之後再說」。北市黨部說，議長選市長都夠格，吳不選將喪失議會領頭羊，若有此事將會全力挽留。

吳未正面回應 僅表示「之後再說」

北市議長吳碧珠出身士林望族，與陽明信用合作社、陽明山瓦斯等均有淵源，其父吳錫輝曾任陽明信用合作社理事主席多年。吳碧珠自民國七十年參選第四屆台北市議員，一路連五任至今，橫跨前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲三位市長，與新黨大老趙少康、新黨黨主席郁慕明屬同期台北市議員。由於吳碧珠聲望與輩分高，一直都是國民黨在北市議會的領頭羊。

對此，吳碧珠受訪時並未正面回應此事，僅說「之後再說」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹受訪時表示，先前與吳碧珠開會時，吳都沒談及此事。黃呂錦茹說，議長在議會做事平穩、溝通協調能力與主持議事品質都很高，各黨也都服氣，目前議長還是無人可取代，若有此事將會全力挽留。

黃呂錦茹更說，二○一八年議會生態一定會有大變化，年輕人輩出、也會有一些老將退隱，對議會成長是好事，但還是要有大家長穩住議會，議長不選對大家都不好；此外，這次北市議員黨內提名新面孔比例占國民黨總提名人數近三分之一，更需要領頭羊。她直言，以吳碧珠輩分、聲望，選北市長都夠格。 對此，北市議員汪志冰表示，日前跑活動時「確實曾聽說」，不過議長在當地選服案量仍未減少，服務處現接受民眾選服案件情況仍像名醫看診一樣熱絡。汪志冰說，如果議長確定不選，猜測可能考量不一定能繼續任議長，若當陽春議員也沒太大意思所致。

此外，前總統府副秘書長羅智強原公開表示要挑戰二○一八年北市長選戰，並要投入國民黨黨內初選。羅智強昨宣布目標是參選二○二六北市長，強調有了總統府副秘書長的中央經歷，現要「接地氣」磨練地方經驗，將角逐二○一八年北市大安文山區議員選舉。

挑戰「一日雙城」 鍾小平嗆柯怯戰

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員鍾小平日前公開表示要參與國民黨北市長初選，同時向北市長柯文哲下戰帖，表示也要挑戰「一日雙城」（台北—高雄）。鍾小平昨上午十點自北投的關渡宮出發，由於北市長柯文哲並未接下戰帖同行，鍾還特意做了一個柯文哲等身大小的人形立牌，嗆柯「怯戰」，底下官員也只會拍馬屁。

車隊一行人約廿人，預計一路南下，沿途將在台中與國民黨台中市長提名人盧秀燕會合，預計今凌晨四點半抵達高雄，並宣布參選年底北市長。