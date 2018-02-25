〈台北都會〉捷運西門站1、6號出口 寸步難行

2018-02-25

〔記者黃建豪／台北報導〕二○一八台北燈節昨晚在西門紅樓與北門盛大開幕，主舞台設置於成都路、漢口街口，昨下午起就有不少民眾造訪西門町與北門廣場，越接近傍晚人潮增加越發明顯，在晚間五點多後，西門站一號、六號出口周邊行人已寸步難行，北門站周邊人潮相對較少。道路方面則比去年進步明顯，交控中心指出，今年只有中華路北往南方向車速較慢，周邊道路還算順暢。

今年燈節同樣選在西門舉行，並以雙主場概念，將展出延伸至北門，但人潮分流在第一天並不明顯，人潮主要仍擠在西門站一、六號捷運站出口外，北捷下午就實施出口管制，在西門站一號、六號出口只能進不能出，民眾必須改到二、四號出口步出。雖然參觀燈節人潮擠爆，但昨開幕並非元宵節，因此台北捷運公司並未統計出入站人次，台北市政府亦未統計人數。

也因人潮都擠在中華路與成都路、中華路與忠孝西路等主要十字路口，光是一個路口就有超過二十名警力協助疏導，以指揮棒、警哨引導過馬路民眾加速通過。

交控中心主任林育生指出，今年燈節的交通並沒有什麼問題，車輛比較多的路段，主要是中華路北往南的慢車道，因行人量太大所以通行過程會受到影響，其他道路還好。

而店家生意方面，以便利超商、飲料店、各類熟食店生意最為興隆，店家忙得不可開交，或忙著點餐、或忙著找錢，連回話時間都沒有。西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫表示，民眾怕麻煩，大多喜歡方便帶著走的飲料或熟食，餐廳也是不排隊就吃不到，以去年經驗來看，業績是算幾倍在增加，但增加多少還要看之後幾天才知道。