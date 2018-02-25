〈台北都會〉索取小提燈 2小時掃光8千盞

2018-02-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節昨晚熱鬧登場，狗年小提燈「幸福GOGO」昨下午開放索取，在台北燈節周邊兩處地點及十二行政區同步發放，中華路與開封街口、捷運北門站兩處發放八千盞小提燈，兩小時內被橫掃一空，排隊人潮一度綿延三公里之長。北市觀光傳播局說，今天同一時間還有近兩萬盞小提燈供索取，民眾可把握機會。

北市小提燈「幸福GO GO」以台灣犬為原型，並以狗的諧音雙關語命名，提燈上還有台北一○一、自然山林、百年古剎的小剪影，代表台北意象。北市府今年製作十萬六千盞小提燈，昨日與今日為期兩天的下午一點發放，每人限領一盞。

燈節主展場周邊的中華路一段與開封街口的小提燈發放地點，昨早九點多出現排隊人潮，民眾攜家帶眷全員出動，就為了拿到更多的小提燈，領到小提燈的孩童臉上掩不住興奮的神情。住新北市的陳先生說，帶小孩晚上賞燈，就先來拿小提燈給孩子玩。

六十多歲的吳奶奶則帶著孫子、孫女排隊領燈，吳奶奶笑說，之前孫子上課幫忙排隊領燈，今年放假就一起來，晚上順便看花燈，在西門町逛街。台北市政府大樓一樓也有六百盞小提燈供索取，中午不到也湧現排隊人潮。謝小姐說，想拿小提燈給外甥玩，沒想到人潮有點多。

觀傳局表示，燈節主展場周邊兩處發放地點的八千盞小提燈，大約兩個小時就全部發送完畢，各行政區瘋搶情形更誇張，一點起開放領取，不到兩點就拿光。今天會在燈節主展場兩個發放處各發四千盞、北市府六百盞，以及十二行政區各一千盞，讓民眾索取。