〈台北都會〉台北燈節雙主燈點亮 西門町塞爆了

2018-02-25

今重燃「聖火」 邀世大運金牌得主

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北燈節昨晚開幕，由台北市長柯文哲主持點燈儀式，今年採雙主場設計，西門紅樓廣場「幸福魔力狗」與北門廣場「聖火台」雙主燈同步點亮，也宣告九天的燈節正式展開。為一探主燈的魔力，人潮塞爆西門町的中華路，捷運西門站一度管制只進不出。延續台北世大運風光氣勢，柯文哲今日將偕同世大運女子舉重金牌得主郭婞淳等多位運動好手，重燃「聖火」，透過北門再現世大運榮光。

昨晚六點舉行點燈儀式，一開場由「Foca福爾摩沙馬戲團」帶來力與美的華麗演出，隨後柯文哲變身指揮家，引領軍鼓女團入場。柯文哲致詞表示，燈節去年首次搬到西門町，把傳統節慶變成年輕藝術的嘉年華，北門周遭的古蹟文物群完成修復整建後，加入歷史文化的意涵，台北燈節可以白天逛古蹟、晚上賞燈，希望每個人來看完都有幸福的感覺，讓燈節成為日後幸福的回憶。

皮卡丘萌翻 群眾頻呼卡哇伊

晚間七點，柯文哲與日本、荷蘭等國外貴賓一同將七彩狗餅乾，倒入聚寶盆中，象徵餵飽幸福魔力狗，注入元氣後點亮「幸福魔力狗」。日本超萌的神奇寶貝「皮卡丘」壓軸登場，六隻可愛的皮卡丘，穿上大紅喜氣過年氣氛的服裝現身，整齊劃一的動作散發魅力，群眾頻呼卡哇伊，搶盡眾人目光。

北門光雕秀 每半小時展演一次

柯文哲說，這次燈節是大家不眠不休的成果，都凌晨兩、三點才回家，連主燈到昨午還在測試。因皮卡丘登場吸走鎂光燈焦點，媒體詢問是否擔心主燈鋒頭遭搶？柯則表示，不會啦，因為主燈每半小時就有一場演出，會一場一場累積（人氣）。

柯文哲還說，今年燈節的主題幸福GOGO，最主要是要思考，怎麼給台北市民幸福的感覺。觀傳局表示，燈節規劃安排許多亮點，如千顆燈籠串連的「登龍街」、捷運北門站外的「翅膀燈」與「閃光狗狗燈」、「藝青閣」主題花燈等，讓民眾拍照拍不停。

西門廣場的主燈「幸福魔力狗」每晚七點到九點半（假日延長到十點）每半小時展演一次。至於另一個主燈的北門廣場設置光雕秀，晚間七點十五分到九點十五分（假日延長至九點四十五分），每半小時展演一次，廣場還有廿隻「幸福狗狗」分身影燈，設計Ｑ版台灣犬的各種動作，民眾能帶愛犬來拍照打卡。