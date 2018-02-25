〈台北都會〉清查「蚊子陸橋」 新北基隆陸續拆

2018-02-25

〔記者賴筱桐、盧賢秀／綜合報導〕早期許多重要路口皆設置陸橋供行人通行，近年內政部營建署提倡「人本環境」，部份陸橋佔據人行道，反而成為路障，新北市政府今年起全面清查一百四十八座陸橋，若使用率低且妨礙通行者將研議拆除，農曆年前已拆除第一座樹林區大同陸橋。基隆近五年來也拆除、封閉使用率很低的陸橋、地下道約十座，市區景觀開闊許多。

新北148座陸橋 六月前完成調查

市府養護工程處橋樑隧道科科長廖學志指出，新北市共有一百四十八座陸橋，平均每年須花費一千萬元維護修繕，但陸橋對於老人家、身心障礙者或是推嬰兒車的家長非常不便，部份陸橋墩柱阻礙通行。近年市府在鄰近學區的重要路口改善交通動線，設置行人穿越道及標誌、標線設施，陸橋功能逐漸式微。

廖學志說明，針對轄區道路寬度二十公尺以下、使用率低、影響人行空間及可設置行人穿越道的陸橋，將研議拆除，已發文各區公所協助調查，初步回報符合條件的有十座，包括土城、林口等區，預計今年六月前完成調查與會勘。

樹林大同陸橋已拆 地方叫好

以樹林大同陸橋為例，民眾反映陸橋緊鄰民宅，缺乏隱私，影響天際線景觀，取得地方共識後，先封閉一個月，期間未接獲反對意見，養工處在二月六日拆除完畢，將人行空間還給市民。

民進黨籍市議員高敏慧表示，樹林大同陸橋平常很少人走，使用年限約三十年，建物老舊，萬一發生大地震，恐有倒塌之虞，且當地路幅小，陸橋阻礙行人動線，常害民眾跌倒，地方提議拆除，並徵得附近學校同意，拆除後市容景觀大幅改善。對於養工處全面檢討陸橋的使用效益，她表示贊同，可節省養護經費。

不過，也有民眾質疑說，陸橋蓋了又拆，恐浪費公帑。對此，廖學志回應，陸橋拆除前會先調查使用情形，並邀集交通局、當地里長及學校辦理會勘後，暫停使用一個月，期間若民眾有反對意見，再協調評估。

基隆市道路路幅狹窄，人行陸橋和地下道使用率很低，經常成為街友棲身處，成環境與治安死角，因此這幾年陸續拆除、封閉約十座人行陸橋和地下道，包括北寧路、忠一路和仁五路等重要道路的陸橋。

基隆「舒淇陸橋」 拆除期程未定

工務處長張元良表示，今年還會再拆除安樂路二段（安樂行政大樓附近）的人行陸橋，忠一路打通時也會拆除部分的基一信陸橋；知名藝人舒淇曾在基隆中山陸橋拍攝電影，最近傳出中山陸橋要拆除，引起網友矚目，張元良表示，中山橋與陸橋改建案，究竟要拆除重建或平面化，尚未定案，還在與居民溝通中，拆橋期程未定。