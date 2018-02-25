〈北部〉慶元宵 花蓮、吉安送4款小提燈

2018-02-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕三月二日元宵節，花蓮縣截至目前共有花蓮市公所、吉安鄉公所、花蓮縣文化局及國稅局花蓮分局等單位，發送元宵小提燈，四款燈籠各具特色，除有傳統圓燈籠外，應景可愛的犬年造型提燈也頗受好評。國稅局花蓮分局今年更首推「雙面福氣狗燈籠」，民眾喜歡哪款就折哪一面，同時擁有兩種造型提燈。

因應元宵節慶，部分機關陸續推出限量小提燈供民眾索取，花蓮市公所今年以臘腸狗為雛形，打造「跳跳狗小燈籠」，外觀有著可愛討喜的造型，另設計三處可活動關節配合提把晃動，讓燈籠隨著手搖擺幅晃動，宛如寵物狗跑跳。

「跳跳狗」關節可晃動 明起發送

花蓮市公所表示，廿六日上午九時起開放民眾至「花蓮市公所服務櫃台」免費索取，中午十二時至下午二時不發放，由於燈籠數量有限，一人限領一隻，送完為止。

吉安鄉公所昨日下午在「好客廣場」舉辦「好客團圓慶元宵」活動，贈送民眾環保紙花燈，上頭印有象徵萬物復甦富饒的百花圖樣及蝴蝶，吸引上百人帶資源回收物排隊兌換燈籠，藉由踩街提燈儀式，祈福花蓮平安。

國稅局3張發票 兌領福氣狗燈籠

國稅局花蓮分局二月廿七日上午九時起，也將在一樓大廳舉辦「旺旺來福迎新年」租稅宣導活動，民眾只要攜帶一、二月未列印買受人統一編號且消費金額達八元以上的統一發票收執聯三張，或無實體電子發票（雲端發票）二張，即可兌領福氣狗燈籠一個；今年主打同款燈籠雙面造型，包括粉色及黃色塗裝，供民眾自由折取製作。

花蓮縣文化局力邀民眾在二月廿七日下午六時卅分，前往鐵道文化園區一館參加「點燈祈福求平安─元宵小提燈發送」活動，一起提著小小傳統圓燈籠，為花蓮震後點燈祈福求平安。