〈北部〉84歲生日談文化 黃春明：不是點燈、煙火

2018-02-25

出席「黃大魚」團拜 團員推蛋糕慶生

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國寶級作家黃春明昨到宜蘭百果樹紅磚屋出席「黃大魚團隊」新春團拜，團員順道慶祝他八十四歲農曆生日。黃春明也對宜蘭年底選舉提出看法，直指下屆縣長人選應關注宜蘭文化、環保和觀光議題，推動文化活動不是點燈就好。

黃春明參加黃大魚團隊新春團拜，發紅包給團員，祝他們新年快樂，黃大魚基金會與兒童劇團成員搬出大蛋糕，高唱「生日快樂」歌，黃開心地說，看到劇團成長茁壯覺得很安慰。

黃春明用詼諧的語氣說，他有依照醫師叮嚀顧好身體，身邊又有太太照顧，健康狀況良好，農曆生日過後就八十四歲，又多活了一年，新年新希望是能寫什麼多寫一點，努力繼續寫下去，目前有五本童話在等他的撕畫作品，現在手部僵了一點，天氣暖一點應該會好一些。

盼新縣長做好文化、環保和觀光

談到年底宜蘭縣長選舉，候選人要具備哪些條件？黃春明說，新縣長要做好文化、環保和觀光，特別是文化方面，文化不只點燈和煙火，也不該亂花錢，要發想出更有意義的做法，現在做的還不夠。

黃春明說，不管哪一黨執政、哪個黨候選人當選，最重要是能好好執行民主，把台灣當作民主國家來執政，如果做不到便要淘汰，這是自己一貫的主張。

紅磚屋昨湧入大批黃大魚團隊成員幫黃春明慶生，黃春明說，他以前為了劇團，一邊流汗一邊做，如今團員長大了，陸續開枝散葉，趁他人還在，要想辦法找到合適接棒人選，像接力賽一樣一棒棒傳下去。