〈北部〉叛逆女圓空姐夢 正妹返鄉謝家扶

2018-02-25

7歲受扶助 一度為身分感到丟臉

〔記者王峻祺／花蓮報導〕廿三歲長榮航空空服員陳楊汶樺，七歲時接受扶助，曾因是受助童感到自卑，更埋怨沒有「一個完整的家」，在認養人及社工長達十六年陪伴下，逐漸找回自信，更一圓空姐夢，昨日她受邀回鄉鼓勵弱勢學子，強調「我們都是家扶孩子，不因是受助童感到丟臉！」

身高一百六十八公分、體重五十公斤的陳楊汶樺，畢業於海星高中外語科、義守大學國際企業經營學系，高挑身材、清秀臉蛋，有著一頭俏麗短髮，是花蓮家扶中心扶助自立青年，七歲開始在認養人扶助下，一路完成學業，去年考上長榮空姐，今年二月正式上線，專飛歐美國家。

闖禍引注意 驚覺愚昧行徑傷母心

由單親媽媽一手撫養長大的陳楊汶樺，回憶過去「叛逆」性格，總埋怨自己沒有一個完整的家，更因受別人幫助，認為家扶受助童的身分相當丟臉，長期偽裝自己，用惹麻煩來吸引他人注意，直到一次看見媽媽步出教官室後淚崩的身影，才驚覺愚昧行徑傷透家人的心。

「寧可努力過被淘汰，也不輕言說放棄。」陳楊汶樺說，高中畢業前，因為跟著家扶出國，夢想擔任空服員，上大學後積極進修外語，還擔任親善大使，加強美姿美儀及應對能力，就在應考前夕，突然罹患腦動靜脈畸形瘤，隨時都有離世的可能，上天彷彿向她開了場玩笑。

考空姐前夕 4次開刀打敗腦畸形瘤

她說，家人花光積蓄籌措手術費，為了這份愛，她選擇努力活下去，歷經四次開刀才順利撿回一命，也因術後恢復良好，順利應考一圓空姐夢，一路走來若「沒有家扶就沒有現在的自己，對身為家扶孩子感到驕傲，」期望和她一樣的受助童，都能不向困頓的環境低頭，只要堅持夢想、努力過，不管時間長短，終究會走到成功的一端。