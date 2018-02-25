〈北部〉家扶當志工 陳梨珍全家一起來

2018-02-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗家扶中心成立四十七年多，致力弱勢兒少及家庭服務，中心人員有限，有賴志工協助，為感謝二百多名志工無私付出，苗栗家扶昨舉辦年度志工感恩餐會；志工群不乏夫妻、姊妹檔，其中苑裡志工隊長陳梨珍更是全家投入。

陳梨珍 廿歲起，參與苗栗家扶展愛義工隊，早年苗栗家扶中心僅在苗栗市設有服務處，她得搭乘客運從苑裡鎮到苗栗市報到，雖舟車勞頓，但一當迄今廿八年。陳梨珍也因此認識早他兩年進入義工隊的丈夫江濱文；兩人婚後攜手持續當志工，三個女兒也加入志工行列，全家一起來。

陳梨珍說，當志工看似付出，其實她學習、獲得更多，「讓我知道如何教育下一代」，她才要感謝家扶。苗栗志工隊長李秀妹，投身志工近卅年，對於各項活動，可說「無役不與」；她說，當家扶志工後，才發現弱勢兒少及家庭不少，在珍惜自身幸福之餘，能幫就幫。

苗栗家扶表示，目前有六支志工隊，約二百五十人，志工們出錢出力，貢獻時間、智慧和經驗，協助家扶進行縣內兒少經濟扶助、保護及安置服務。對於志工群，除了感謝還是感謝，也歡迎更多民眾加入。

另，苗栗縣政府辦理「施情畫義．千動愛心」展，邀縣內藝術家提供近三百六十件創作參展，鼓勵民眾解囊典藏，昨天閉幕，計有三百六十三件作品被認購或標走，所得七十三萬餘元，捐助縣內八家慈善機構。縣長徐耀昌感謝藝術家、中油、台電贊助，及民眾愛心響應，讓藝術與愛心結合，回饋照顧弱勢。