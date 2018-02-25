〈北部〉苗栗（火旁）龍鬧元宵 祥龍點睛揭序幕

2018-02-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕客庄十二大節慶活動之一的苗栗（火旁）龍，也是苗栗客家地區的元宵盛事，昨天上午在苗栗市長邱炳坤、客委會副主委楊長鎮、立法委員柯建銘等人主持下，在苗栗市玉清宮前舉行祥龍開光點睛儀式，祈求神明賜予神靈瑞氣附於龍身，吸引上千民眾爭賭，科儀中，玉清宮的香爐還一度發爐，更添喜氣。

（火旁）龍系列活動於昨天舉辦開光點睛、舞龍競技後，廿八日上午九點半起，在玉清宮前廣場有全國中小學舞龍競技；三月三日下午兩點，在苗栗市新苗街有苗栗好（火旁）創意市集、晚間六點起民俗踩街；三月四日下午五點起，在苗栗市經國路河濱公園則是（火旁）龍之夜及化龍返天。

邱炳坤指出，客家人將龍的神格定位在人與神之間，透過依傳統科儀的點睛儀式，祈求神明賜降神靈於龍身，使得祥龍具備靈性因而神格化。

楊長鎮、柯建銘及邱炳坤等人遵循古禮儀式上奏表章，接著取雞血，為九尾祥龍開光點睛，持毛筆沾雞血混合硃砂，從龍的眼、耳、鼻、天庭到龍身，之後在龍頭處插上金花、龍身綁上紅綵。

當儀式完畢，祥龍隨著鑼鼓節奏靈動甦醒，此時，祥龍高抬龍頭，形成龍門，邀請觀禮民眾穿越龍門，祈求新年平安喜樂。過程中，玉清宮香爐還一度發爐，讓喜氣更旺。

緊接著登場的舞龍競技也相當精彩，九支龍隊拿出絕活，精彩表演讓觀眾頻頻鼓掌喝采。

最後由禾豐龍藝奪金，獲獎金五萬元及獎牌；鶴舞龍藝、苗栗（火旁）龍協會福苗龍藝並列銀獎，各獲四萬元及獎牌；銅質獎為尚好龍隊、苗栗龍藝、聯合大學土木學系龍隊等三隊得銅，分獲獎金三萬二千元及獎牌；其餘獲客家精神獎，獎金二萬元及獎牌。