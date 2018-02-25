〈北部〉竹縣群櫻綻放 白蘭部落、司馬庫斯宛如仙境美極了

2018-02-25

白蘭部落 富士櫻開9成

〔記者廖雪茹、蔡孟尚、黃美珠／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉司馬庫斯與五峰鄉白蘭部落，艷紅、粉紅、粉白色櫻花繽紛綻放，在遠山雲霧襯托下宛如人間仙境！

海拔約一千兩百公尺、位在雲霧帶的白蘭部落，十五年來全區廣植逾五千株櫻花，部落頭目曾嘉慶表示，除了竹六十七線十到十七公里路段沿線緋寒櫻，部落各戶也在自家果園、農場、露營區四周種植各種櫻花，其中約七十％是富士櫻，現已開九成進入尾聲，吉野櫻、千島櫻則才要開花，花期從二月底到三月中。

司馬庫斯 昭和櫻正盛開

尖石鄉司馬庫斯部落，廿年來累計栽種逾兩千株櫻花，部落生態部長優勞表示，台灣原生種就有六種，以霧社山櫻花和緋寒櫻兩種品系為主，日本品系也有五種，花季到三月下旬；目前日本種的昭和櫻正值盛開，吉野櫻、關山櫻、松月櫻和普賢象櫻等，預計三月十日左右綻放。

海拔約一千五百公尺的司馬庫斯部落，自竹東上山約須三、四個小時車程，仍吸引遊客不遠千里上山賞花。部落迎賓門樓兩側成排的昭和櫻怒放，隨著光影轉移角度，搭配傳統木屋和藍天白雲當背景，怎麼拍都美！

私房秘境 巨木步道2.7公里處

優勞說，巨木步道約二．七公里處的櫻花林，是部落的私房秘境，貼心架設的櫻花隧道供遊客歇腳、賞花，走訪生態公園的觀景台則可眺望整個部落景致。

尖石鄉後山竹六十線沿線也有多處可見櫻花美景，如泰崗部落的財伯觀光果園，嫁接富士櫻和八重櫻，也栽種少見的香水櫻。

台鐵合興站 緋寒櫻添浪漫

新竹縣竹東鎮公所三年前在河濱公園種下二千多株櫻花樹，品種包含八重櫻、山櫻花與吉野櫻， 「春櫻花海」已成為每年農曆春節過後美景。

新竹縣橫山鄉有愛情車站美稱的台鐵合興站有豔紅緋寒櫻，讓內灣小火車緩慢行駛花下更添浪漫，因鐵道緊鄰一二○號縣道，路人經過就能欣賞到季節限定絕美風情畫。