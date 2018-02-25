〈北部〉搭公車買一送一 單月載客增百萬

2018-02-25

獨享優惠 帶動市民卡發行破百萬張

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市從去年四月五日起，針對全市一六七條公車路線實施「買一送一」措施，統計去年四至十二月的平均載客量，較前年同期增加了十六．五％，由於持市民卡才享有買一送一優惠，市民卡的發行量也跟著增加，從七十五萬張成長至今已經超過一百萬張，成為全國發行量最大的單一卡片種類。

公車買一送一計費方式為八公里以內十八元，超過部分每公里二．五八元，第二次搭乘則是前八公里免費，例如，從中壢到武陵高中只有八．一公里、單趟十八元，買一送一後等於每趟九元，過去一路公車從中壢出發，無論到武陵高中或桃園市政府都算兩段票三十六元，來回就要七十二元，新制實施後讓民眾省下很多交通費。

此外，持市民卡搭車上限票價為六十元，對車程較遠或偏遠地區民眾特別有利，以「709平鎮山仔頂—永寧捷運站」為例，全票八十六元，來回一七二元，若持市民卡搭乘則是六十元，第二趟扣除十八元只要四十二元，來回共一○二元，比持普通卡省了七十元；另「5093巴陵↓羅浮↓大溪」全票一三六元，來回二七二元，市民卡來回只要一○二元，節省一七○元。

去年4到12月 載客量較前年多16.5％

交通局公共運輸科長鄒育菁表示，去年一到三月未全面實施買一送一，載客量只有一二二八．九萬人次，較前年一三一三．五萬人次減少六．四％，但去年四月到十二月載客量約四千七百萬人次，較前年四○三五萬人次增加十六．五％，其中，十二月成長卅％最高，其次是十一月的廿六％。

鄒育菁說，未實施買一送一前，單月載客量都是四百多萬人次，實施買一送一後，從四月到十二月當中，除七、八月未達五百萬人次，其餘全都超過五百萬人次，其中十一月高達五九五萬人次，也創下單月新高。

鄒育菁表示，去年四到十二月使用市民卡乘車比例約占四十％到四十五％間，預估九個月約補助一．五億元，今年由於市民卡發行量增加，加上補助時間從九個月增至十二個月，全年補助費用約在三億元左右。