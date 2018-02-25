〈中部〉賞櫻不必上山 后里泰安百株盛開

2018-02-25

〔記者張軒哲／台中報導〕近期全民瘋賞櫻，后里泰安櫻花季廿四日開跑，由於過年期間氣候溫暖，泰安社區逾百株櫻花進入盛開期，吸引大批賞花客。中科后里園區的崴立櫻花公園、國道泰安服務區也是繁櫻綻放，民眾不必遠赴武陵，在平地也能盡情賞櫻，浪漫滿分。

后里區是花卉故鄉，近年成為知名賞花勝地，后里泰安櫻花季活動自昨日起至三月十八日止，假日安排接駁車方便民眾賞花，不少民眾昨搭乘台鐵區間車，在泰安新站轉乘接駁車至泰安社區，免去塞車停車之苦。

開幕活動由薩克斯風演奏揭開序幕，民眾一邊在櫻花樹下賞花，一邊聆聽悠揚樂音。觀旅局長陳盛山、后里區代理區長張大春及市議員翁美春、陳本添、陳清龍共襄盛舉，立委洪慈庸、市議員張瀞分則派助理出席。

陳盛山表示，泰安派出所及泰安國小附近約有包括八重櫻、吉野櫻百株櫻花樹，在議員翁美春極力爭取活動經費及泰安里長江慶南悉心照顧下，每年花開吸引成千上萬遊客造訪。為了讓民眾輕鬆賞櫻、不塞車，觀旅局比照往年推出賞櫻接駁車，從台鐵泰安新站發車。

今年賞櫻遊客數更勝以往，周邊攤販創新高，遊客除了賞櫻，也穿梭落羽松林，漫步泰安鐵道文化園區踏青。觀旅局指出，鄰近的中社花市、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，都是春遊的最佳行程。