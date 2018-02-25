〈中部〉反諷銅像意義 「布袋爺爺」巡展全台

2018-02-25

首站在台中市 展到4月23日

〔記者張菁雅／台中報導〕二二八前夕，台灣人權文化協會與藝術家Nagee合作，廿四日起舉辦「世界偉人布袋爺爺」全台巡迴展，首站從台中出發，透過虛構角色「布袋爺爺」的銅像，希望能讓每個人反思銅像的意義，以及生活的現實世界這塊土地。

「世界偉人布袋爺爺」全台巡迴展首站在台中市長公館登場，台灣人權文化協會副理事長謝宗憲、台中市社會局副局長陳仲良及Nagee等人，昨均出席揭幕式，展期將至四月廿三日。全身綠色的布袋爺爺右手拄著枴杖，左手捧著書，底座正面題字「永垂不朽」，底座左右兩側還有碑文，分別是「布袋爺爺紀念歌」、「布袋爺爺遺訓」，但因碑文製作出了點意外，將在明天補上。

Nagee表示，他將創作一系列銅像，形成一個架空世界，其中一個虛構人物由粉專的人氣角色「布袋爺爺」飾演，布袋爺爺本身非常自戀，在各地豎立自己的銅像，讓大家來膜拜，而銅像也呈現布袋爺爺慈祥、雍容的神貌，以及智仁勇與堅毅、樂觀的革命精神。

藝術家Nagee︰輕鬆欣賞藝術

Nagee也說，這尊銅像不是蔣介石、不是毛澤東、不是希特勒，也不是金正恩，就是一個虛構世界的人物，希望大家能用輕鬆的態度欣賞藝術，欣賞這個充滿歡笑的創作。未來布袋爺爺及其他一系列銅像，將在全台各地巡迴展出，隨著日後生活中充滿這些銅像，其背後的意義，也許每個人有不同想法，但能讓每個人反思那個架空的世界、那些角色及那些銅像的意義，就是他一系列創作中得到最好的共鳴與回饋。

台灣人權文化協會執行長蔡智豪指出，「促進轉型正義條例」已三讀通過，去除威權不是要造成仇恨、對立、撕裂，Nagee特別用創作的方式，透過布袋爺爺銅像轉化這樣的衝突，希望藉此讓台灣能順利度過去除威權的過渡期。