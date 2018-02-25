〈中部〉大學幫小學 育英國小打造科技農業特色

2018-02-25

〔記者佟振國／南投報導〕受少子化影響，南投縣埔里鎮育英國小面臨學生數銳減危機，國立暨南國際大學、逢甲大學與該校跨校合作，協助規劃智慧農業基地，大學生與小朋友昨天犧牲假期到校種菜，不僅跨出食農教育第一步，未來大學也將引進科技、智能元素，讓育英國小蛻變轉型為科技農業特色小學。

創校七十二年的育英國小，受少子化衝擊，全校學童僅剩二百餘人，成為「市區小校」，全校師生則是展開救校行動，向暨大大學討救兵，協助轉型為特色小學。

暨大、逢甲師生 帶小朋友種菜

由於校內有不少閒置空間，暨大土木系主任陳谷汎、通識中心講師陳智峰邀請逢甲大學建築專業學院副教授李英弘等師生團隊參與，進一步規劃設計成為推展食農教育與科技農業場域。

育英國小昨舉辦「智慧農業基地」工作營，廿餘名暨大、逢甲的大學師生，以及國小師生、家長共同整理菜園，種植小番茄等蔬果，埔里農會也加入校園農場行列，到小學來教種南瓜，不僅家政班協助研發南瓜相關食品，農會社區小鋪也提供展售空間，未來學童辛勤栽種蔬果能在此販售。

陳谷汎強調，這項計畫已成為暨大科技學院USR大學社會責任計畫的項目之一，盼讓小朋友透過食農教育認識身邊農作物，創客當道，未來也將協助引進相關監測儀器，發展科技、智能農業，讓育英國小成為科技農業特色小學。