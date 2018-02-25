〈中部〉雲嘉灰濛濛 空氣品質不佳

2018-02-25

〔記者林國賢、王善嬿、曾迺強／綜合報導〕受大陸冷氣團減弱影響，雲林縣、嘉義地區空氣品質不佳，昨天上午崙背、斗六測站橘色提醒，下午縣內崙背、斗六、台西、麥寮等四測站全部淪陷，嘉義測站下午四點的空氣品質指標ＡＱＩ指數達到一五一，PM2.5（細懸浮微粒濃度）五十五μg/m3、PM10（懸浮微粒濃度）九十七μg/m3，達到對所有族群不健康的「紅色警示」；朴子、新港測站也都是對敏感族群不健康的「橘色提醒」，ＡＱＩ指數分別為一三三、一三○。

雲林地區昨天天空一片灰濛濛，不少過敏體質民眾一早飽受鼻子過敏之苦。根據環保署空氣品質監測系統上午十點斗六測站ＡＱＩ指數一三七，PM2.5濃度五十五μg/m3、PM10一○二μg/m3；崙背測站ＡＱＩ指數一一七，PM2.5濃度三十六μg/m3、PM10則達到九十三μg/m3，是對敏感族群不健康的橘色提醒。

下午三點全縣四個測站都淪陷達到橘色提醒，斗六ＡＱＩ指數微降至一二七、崙背測站ＡＱＩ仍有一一四、麥寮測站與台西測站ＡＱＩ指數則分別上升到一二二、一二一，全縣空氣品質都不好。

環保局代理局長張喬維表示，根據環保署監測系統今天鋒面通過及東北季風影響，縣內空氣品質可望好轉，恢復「普通」等級。

嘉縣環保局長顏旭明提醒，民眾若出現眼痛、咳嗽或喉嚨痛，應考慮減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

嘉市環保局長張志誠表示，近日天氣穩定，空氣擴散狀況不好，前天下雨有減緩空污狀況，ＡＱＩ指數達「黃色普通」，昨清晨因空氣擴散不佳，PM2.5就會增加，秋冬多吹北風，進入四月後除有梅雨季，春夏改吹南風、空氣擴散條件較好，空污可望改善。