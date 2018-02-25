〈中部〉挺選議長說延燒 蕭淑麗再嗆吳敦義說謊

2018-02-25

吳透露有人轉達 蕭批鋪陳謊言

〔記者施曉光、丁偉杰／綜合報導〕針對農曆新年前有媒體報導國民黨主席吳敦義對外宣稱，退黨參選的嘉義市議長蕭淑麗在四年前曾經找他請當時國民黨秘書長曾永權成全當上議長，遭蕭駁斥為「說謊」，吳敦義昨日出席私立愛愛院舉辦元宵節慶祝活動時受訪指出，自己從未對外提及此事，但他也首度透露當年一位原嘉義太保市長候選人向他轉達，當時國民黨提名陳以真參選市長，如蕭家班能幫助或至少保持中立，希望國民黨能支持蕭當議長。蕭淑麗回應表示，吳敦義「說謊」竟還要鋪陳，她如有說謊願切腹自殺，也邀請吳敦義和她一起到城隍廟發誓。

蕭：說謊切腹 約吳到城隍廟發誓

蕭淑麗說，四年前她從未拜託吳敦義主席口中所謂的太保市長候選人去向吳請託，支持她選議長。蕭反問，以吳當時貴為副總統，吳能接見的人是何等人物，怎麼會連名字都記不住？

蕭淑麗說，她當時原本是要以無黨籍參選議長，是黨部來拜託她，市長已經輸掉了，拜託她以國民黨籍參選議長；她是在國民黨氣勢最低迷時為黨承擔，為國民黨在嘉市守住一片江山，當選議長後，善盡監督職責，努力勤走基層為民服務，努力擦亮國民黨這塊招牌，她的努力與付出，市民都看在眼裡不容抹煞。

吳敦義表示，自己只曾說過蕭淑麗最近一次曾到中央黨部主席會客室看他，當天他的辦公室主任也在場陪同，蕭當面表達希望參選市長，他從未提及「幾年前那個事情」，幾年前蕭也沒來看他，「幾年前是透過有人來商量」。

吳：他未宣布黃敏惠要參選

吳敦義指出，當年一位他不記得姓名的原來太保市長候選人來找他，轉達蕭家班意見，宣稱陳以真已獲提名參選市長，如果蕭家班不作梗，也能幫助陳或至少保持中立，議會改選無黨籍席次加上國民黨席次過半，希望國民黨能支持蕭淑麗當議長。

吳敦義強調，自己從來不會說謊，蕭淑麗說他說謊，一切都是誤會，就像蕭誤會他公開宣布前嘉義市長黃敏惠要競選市長一樣，在出席嘉義市小組長聯合授證典禮時，才剛進會場，黃敏惠已宣布要競選。

吳敦義說，他在台上還特別提到蕭淑麗等人都是國民黨傑出人選，將來會以公平、公正、公開機制處理，卻被蕭誤會他宣布黃敏惠要參選。