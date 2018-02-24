〈南部〉《民進黨初選》印製攻擊黃偉哲黑函 選對會 黨紀議處

2018-02-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會接獲檢舉，台南市出現攻訐市長初選參選人內容之匿名文宣，據了解，這份黑函是準備要攻擊參選人黃偉哲。民進黨中央選舉對策委員會（簡稱選對會）督導小組召集人沈發惠表示，對於任何未署名的攻擊性文宣，督導小組都視為黑函，將請相關單位協助查處，如有任何黨員同志或初選參選人涉及委託印製黑函，將依程序送交黨紀嚴以議處，也請黨員同志及支持者共同遏止這種惡質的選舉手段，以維持初選的公平與公正。

沈發惠指出，蔡英文主席在二月廿一日的中執會已明確指示，縣市長初選參選人及黨員同志應遵守不互相攻訐、不傷害本黨形象之規定，本黨同志也應本於團結勝選之目標，不得惡意攻訐本黨參選人，違者將依規定嚴以議處，不排除取消參選資格，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。

沈發惠說，督導小組接獲檢舉，有匿名攻擊文宣正在印刷廠印製中，目前還未掌握委託人是誰。

不過，這不是民進黨督導小組第一次接到檢舉，卻是第一次發出新聞稿公告周知。對此，沈發惠表示，由於本週三中執會已通過重申黨內同志不得互相攻訐，因此這次接到檢舉，就採用比較積極的方式，希望遏止負面選舉方式。

黃偉哲：媒體報導未證實 已提告

黃偉哲受訪表示，對手陣營把鏡週刊的報導複印了廿萬份，要夾報在台南大街小巷發送，但週刊報導的內容根本沒有經過證實，他的助理也已出面提告，此案還在訴訟階段，就被對手拿來作文章。

黃偉哲指出，初選已進入受到選罷法規範的階段，他希望除了黨中央啟動調查之外，檢調系統也應該要介入了解。